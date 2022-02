Le Sahel a mal à sa sécurité : Des morts dans un parc naturel béninois

«Hier (…) une équipe de gardes forestiers a été prise en embuscade dans le W National Park du Bénin. (…) Le bilan provisoire fait état de six morts dont cinq gardes forestiers et un soldat des Forces armées du Bénin (FAB), dix autres personnes étant blessées», a indiqué un communiqué d’African Parks, ONG de défense de l’environnement.

En attendant d’amples informations, force est de rappeler qu’au Mali, la force européenne Takuba, accompagnant des troupes maliennes, a lancé une opération près d’Indelimane récemment. Une trentaine de terroristes a été mise hors de combat et du matériel a été saisi.

La manœuvre a débuté le 2 février au sud de la RN20, non loin de la frontière entre le Mali et le Niger. Les forces spéciales de Takuba, engagées avec les soldats maliens de l’unité légère de reconnaissance et d’intervention n°4, ont d’abord découvert des plots logistiques comprenant 2 000 litres de carburant.

Ce mouvement fut un véritable coup de pied dans la fourmilière, puisque l’opération a provoqué le départ précipité d’une colonne de djihadistes à moto.

Le 3 février, une vingtaine d’entre eux a été neutralisée après le passage d’un drone Reaper, appuyé par une patrouille de Mirage 2000. Puis le 5 février, à l’approche du village d’Imenas, non loin d’Indelimane, les soldats maliens ont mis hors de combat deux djihadistes présumés.