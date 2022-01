Le SARS fait 35 morts : Rabat en tête des régions contaminées le plus…

Les services de la Santé ont signalé lundi 2 750 cas du nouveau coronavirus, sur 11 017 tests réalisés, portant à 1 101 163 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

En ce début de semaine, on relève aussi 8 642 nouvelles guérisons, portant à 1 023 891 le nombre total, avec un taux de rémission de 93%. Une réalité qui ne doit pas occulter l’autre revers de la médaille qui est lié à la létalité. En effet, 35 décès ont été enregistrés entre dimanche et lundi, portant à 15 167 le nombre de personnes décédées à cause du Covid-19 au Maroc et le taux de létalité de 1,4%. On indique aussi que 62 105 cas actifs sous traitement ont été recensés dans le pays. Ainsi, 646 patients parmi eux restent dans un état critique (dont 133 nouveaux cas lors des dernières 24h) alors que 25 sont sous intubation. Le taux d’occupation des lits de réanimation a grimpé (encore ?) à 12,3%.

Sur le plan vaccinal, on signale que 24 639 939 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, 23 050 802 personnes en ont reçu la deuxième et 4 175 648 la troisième.