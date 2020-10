Le secteur des assurances brave la crise

D’après les dernières données publiées par l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), au premier semestre, le chiffre d’affaires des compagnies d’assurances et de réassurance a atteint 27,32 Mrds Dh en hausse de 4,6% par rapport à fin juin 2019. Une progression due notamment à la performance de l’assurance Vie et capitalisation. Cette branche affiche une croissance de 3,1% à 10,76 Mrds Dh. Une évolution attribuable aux produits d’épargne dont le chiffre d’affaires s’est établie à 9,2 Mrds Dh, en augmentation de 4,2%.

La collecte des produits d’épargne classiques a atteint 8,53 Mrds Dh (+1,4%), alors que pour les contrats en unités de compte, elle s’est située à 713,4 MDH (+54,6%). La hausse des produits d’épargne a compensé le recul de 3,3% à 1,52 Mrds Dh, affiché pour les assurances Décès. À fin juin 2020, l’assurance vie et capitalisation pèse 39,4% dans le chiffre d’affaires global du secteur. Pour ce qui est de l’activité Non-Vie, elle représente 52,3% avec un chiffre d’affaires de 14,2 Mrds Dh, soit un grain de 0,4% par rapport au premier semestre 2019.

Dans le détail, l’assurance automobile a connu une diminution de 4,1% de son chiffre d’affaires à 6,55 Mrds Dh. L’activité «Accidents corporels – Maladie – Maternité» a accusé une légère baisse de 0,6% à 2,28 Mrds Dh. Celle relative aux Accidents du travail et maladies professionnelles a connu un recul de 4,2% à 1,44 Mrds Dh.

Et ce n’est pas tout. Le segment «Assistance – Crédit – Caution» a perdu 7,6% avec un chiffre d’affaires de 1,005 Mrds Dh, contre 1,088 Mrds Dh à fin juin 2019. Ces différentes baisses, entre autres, ont été corrigées essentiellement par la hausse de 16,9% à 1,47 Mrds Dh du chiffre d’affaire de l’assurance Incendie et éléments naturels.

Ainsi, entre assurance vie et Non-Vie (Affaires directes), le chiffre d’affaires a atteint 25,06 Mrds Dh, s’appréciant de 1,5% sur un an. Les acceptations en réassurance, elles, se sont situées à 2,26 Mrds Dh, soit un bond de 58,8%, porté essentiellement par les réassureurs exclusifs (1,91 Mrds Dh; +48,6%), devant les assureurs pratiquant la réassurance à titre accessoire (343,3 MDH ; +157,9%). Les acceptations en réassurance représentent ainsi une part de 8,3% dans le total du chiffre d’affaires du secteur, contre 91,7% pour les affaires directes.