Le secteur extractif se maintien  au T3-2020

Compte tenu d’une performance de 9,1% au T2 et de 0,1% au T1, la production de phosphates roche a augmenté de 4,8% à fin septembre 2020, après une amélioration de 2,3% un an plus tôt, précise la DEPF dans sa note de conjoncture de novembre.

Pour ce qui est des exportations du secteur, le volume des ventes à l’étranger de phosphates roche poursuit la bonne dynamique du mois d’août (+16,5%), pour augmenter de 36,9% en septembre, portant leur croissance à 10,5% au terme des neuf premiers mois de l’année, relève la même source. A leur tour, les expéditions des dérivés de phosphates se sont raffermies de 42,2% en septembre à lui seul et de 14% au titre des neuf premiers mois de 2020.

Cette bonne orientation, en volume, s’est traduite par une consolidation du chiffre d’affaires global à l’export du groupe OCP de 27,6% en septembre, pour limiter son retrait à -2% à fin septembre 2020 et ce, malgré le maintien du recul des prix moyens de vente de phosphates et dérivés.