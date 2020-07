Le seuil des 16.000 contaminations au Covid-19  bientôt dépassé au Maroc !

L’alerte est chaude ! Et ce n’est pas pour rien que le ministère de la Santé indique que le nombre de décès a atteint 253, avec les 3 nouveaux morts enregistrés durant ces dernières heures. Autant dire que la vigilance doit rester de mise puisque le nouveau coronavirus laisse, dans son sillage, des cadavres. Entre samedi et dimanche derniers, 5 morts étaient à déplorer.

On signale aussi que le nombre de guérisons a culminé à 12.676, soit 393 nouvelles rémissions de plus.

Pour rappel, de samedi à dimanche, 203 cas du coronavirus avaient été enregistrés dans le pays. Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, avait signalé lors du traditionnel point de presse, qu’avec les 218 nouvelles guérisons enregistrées, le taux de rémission était de 78%, alors que le taux de létalité restait limité à 1,6%.

Le Maroc compte désormais 3 212 cas actifs sous traitement, dont 31 dans un état grave ou critique à cause de l’âge et/ou des maladies chroniques.

La répartition géographique des nouveaux cas a placé la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma en tête avec 71 nouveaux cas : 61 à Tanger, 7 à Tétouan, 2 à Larache et 1 à M’diq. Suivie en cela par la région de Fès-Meknès, avec 38 nouveaux cas, tous enregistrés à Fès, Marrakech-Safi avec 23 nouveaux cas confirmés (20 à Marrakech, 2 à Safi et 1 à Rhamna), Casablanca-Settat avec 21 nouveaux cas (18 à Casablanca, 2 à Mohammedia et 1 à El Jadida), Rabat-Salé-Kénitra avec autant de cas (14 nouveaux cas à Rabat, 3 à Khémisset, 2 à Témara et 2 à Sidi Kacem), l’Oriental avec 14 cas (à Oujda), Laâyoune-Sakia El Hamra, avec 7 cas (tous à Laâyoune), Béni Mellal-Khénifra, avec 4 cas (tous à Khénifra) et Souss-Massa, avec 2 cas (à Agadir) et Dakhla-Oued Ed-Dahab avec 2 cas (à Dakhla).

Draâ-Tafilalet et Guelmim-Oued Noun sont les deux seules régions a être épargnées entre samedi et dimanche derniers.

H Ezzine a enfin souligné que l’opération du suivi des personnes contacts a concerné, depuis le début de la pandémie au Maroc, 83 261 personnes, 13 353 personnes sont toujours suivies. Et d’ajouter que 92% des nouveaux cas ont été détectés grâce à ce suivi.

Pour rappel, entre vendredi et samedi, le total bilan des contaminations avait été chiffré à 214 nouveaux cas.