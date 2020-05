Le seuil des 7.000 contaminations au Covid-19 franchi mardi

Ainsi, le nombre de morts à cause du Covid-19 a atteint 193, avec un taux de létalité de 2,7%. Sur la même durée, 143 patients ont été déclarés guéris. Le nombre total des rémissions aura donc atteint les 3.901 cas, soit un taux de guérison de 55,5%.

Lors du point de presse quotidien relatif à la situation pandémique, Mohamed Lyoubi, chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, a souligné que 58 des nouvelles infections, soit 85%, ont été identifiées grâce au dépistage des cas contacts. Ajoutant que l’ensemble des cas ces dernières 24 heures ont été déclarés positifs entre quatre foyers dans la ville de Casablanca, en plus des régions Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Fes-Meknès et Rabat-Salé-Kénitra. Les autres régions n’ayant enregistré aucune nouvelle infection ces dernières 24 heures.

Par régions, Casablanca-Settat reste la plus affectée par le coronavirus, avec un pourcentage 30,19%, suivie en cela de Marrakech-Safi (18,43%), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (13,83%), Fès-Meknès (13,67%), Rabat-Salé-Kénitra (9,61%), Darâa-Tafilalet (8,34%), l’Oriental (2,55%), Beni Mellal-Khénifra (1,59%), Souss-Massa (1,10%), Guelmim-Oued Noun (0,61%), Laâyoune-Sakia El Hamra (0,06%) et Dakhla-Oued Ed Dahab (0,03%).

Lors de ces dernières 24 heures, 4 760 tests se sont avérés négatifs, permettant ainsi d’écarter 39 344 cas suspects depuis le début de la pandémie au Maroc, a conclu Mohamed Lyoubi.