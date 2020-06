Le seuil des 8.000 contaminés au Covid-19 bientôt franchi… 

Ces nouveaux cas ont été enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (19 cas), Marrakech-Safi (13 cas), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (16 cas), Rabat-Salé-Kenitra (6 cas) et deux cas à Fès-Meknès. Les autres régions n’ont enregistré aucun cas, a précisé Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d’urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

Il a précisé que 91% (51 cas) de ces cas ont enregistrés grâce au suivi des personnes contacts. Ce suivi a concerné jusqu’à aujourd’hui 47 499 personnes alors que 7 456 sont toujours sous surveillance.

M. Mrabet a noté que 13 117 tests ont été effectués lors de ces dernières 24 heures, portant à 239 902 cas écartés depuis le début de cette pandémie au Maroc.

Entre hier et aujourd’hui, aucun décès n’a été enregistré, le total se cantonnant à 206 morts depuis le début de la pandémie, bilan qui fait que le taux de létalité reste stable à 2,6%.

De plus, 456 cas de rémissions ont été enregistrés, ce qui porte leur nombre total de guérisons à 6 866. «Le taux de rémissions atteint 86,7% qui dépasse la moyenne mondiale», s’est-il félicité.

Les cas actifs baissent en conséquence pour atteindre seulement 850 cas, soit 2,3 pour chaque 100 000 habitants. «Ce taux diffère d’une région à l’autre et atteint 8 pour chaque 100 000 habitants à Casablanca, 3 pour Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 1 pour Marrakech-Safi», note le responsable de la tutelle qui souligne que trois régions (Draâ-Tafilalet, l’Oriental et Dakhla-Oued Ed-Dahab) restent sans cas actifs.

M. Mrabet a également annoncé que le taux de reproduction du virus qui atteint 0,75 en moyenne nationale, diffère d’une région à l’autre mais reste toujours en dessous de la valeur de 1. «Nous atteignons ainsi 21,8 infections pour chaque 100 000 habitants», a-t-il notamment souligné.