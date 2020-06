Le seuil des 9.000 contaminés au Covid-19 franchi ! 

Avec les 77 nouveaux contaminés au Covid-19, le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie est monté à 9.074 cas, signale le ministère de la Santé lors du point de presse quotidien.

Le ministère précise que 28 nouveaux cas ont été enregistrés à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (4 à Al Fahs Anjra, 2 à Tanger et 12 à Tétouan). La région de Rabat-Salé-Kénitra a enregistré, pour sa part, 19 cas, tous dans la province de Kénitra. 18 cas confirmés pour la région de Casablanca-Settat, 7 nouveaux cas à Marrakech-Safi (5 à Safi et 2 à Marrakech) et un cas au niveau de chacune des régions : Fès-Meknès, Guelmi-Oued Noun et Laâyoune-Sakia El Hamra, Oujda et Béni Mellal.

Les régions de Souss-Massa, Dakhla-Oued Ed-Dahab et Drâa-Tafilalet n’ont enregistré aucun nouveau cas, souligne-t-on.

Sur ce nouveau lot de cas, 88 % ont été détectés grâce au suivi contact.

Ces dernières 24 heures, 48 nouvelles rémissions ont été enregistrées, portant à 8 041 le nombre total de guérisons dans le royaume. «Le taux de guérison atteint 88,6%», ajoute le ministère. De plus, aucun décès n’a été enregistré, entre hier et aujourd’hui, le nombre de décès à cause du coronavirus étant de 213 personnes, soit un taux de létalité qui atteint 2,3% désormais.

Par ailleurs, le ministère souligne que l’opération de suivi des personnes contacts a touché, depuis le début de la pandémie dans le pays, 52.413 personnes. Seuls 4.256 personnes sont toujours sous suivi médical.