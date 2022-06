Le SIEL s’ouvre à Rabat : L’Afrique en promotion

La cérémonie d’ouverture de cette édition, organisée en partenariat notamment avec la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra, la région Rabat-Salé-Kénitra et la commune de Rabat, s’est déroulée en présence d’André Azoulay, conseiller du Roi, Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Aouatif Hayar, ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Abdoulaye Diop, ministre sénégalais de la Culture et de la communication et d’une pléiade d’ambassadeurs accrédités au Maroc.

L’ouverture de cette manifestation culturelle, où les littératures africaines sont mises à l’honneur, a été également marquée par la présence de Salem Bin Mohammed Al Malik, directeur général de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO).

À cette occasion, les participants ont visité plusieurs espaces d’exposition, notamment les pavillons Afrique, du ministère de la Jeunesse, du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger et du Conseil national des droits de l’Homme. La première tournée des participants a été aussi l’occasion d’explorer les pavillons de l’Institut royal de la culture amazighe, de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, de l’ISESCO et ceux du Sultanat d’Oman, de la France, de l’Espagne et de l’Amérique latine, entre autres.

La mise à l’honneur des littératures africaines au cours de cette édition offre la possibilité de mettre l’accent sur le «pouvoir de la culture» dans le rapprochement entre les cultures africaines, a souligné M. Bensaid

Cette manifestation est marquée par la participation de 712 exposants représentant 55 pays. Un large éventail de publications sera présenté, atteignant plus de 100 000 titres. Au programme, un menu culturel riche et varié, avec 6 espaces de rencontres et de débats. Aura aussi lieu la remise du Prix Ibn Battouta de la littérature de voyage, du Prix des jeunes poètes et du Prix national de la lecture. Diverses activités sont également prévues pour les enfants en matière pédagogique, artistique et scientifique, encadrées par 63 animateurs.