Le SNPM dit niet à la normalisation médiatique 

Dans un communiqué, l’instance a souligné que la reprise des relations maroco-israéliennes était une «initiative officielle limitée et bien définie». Et rappelle que le cabinet royal a réaffirmé l’engagement du Maroc à défendre la cause palestinienne, ce qui traduit la position du peuple marocain à l’égard de celui de la Palestine.

Le SNPM affirme de ce fait appuyer pleinement «les deux plaintes adressées par la Fédération internationale des journalistes et le Syndicat des journalistes palestiniens aux rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la liberté d’opinion et d’expression et celui des exécutions extrajudiciaires et les meurtres arbitraires, qui ont été déposées au nom des victimes et des familles de journalistes travaillant en Palestine». Et de rappeller que sur le terrain, au cours de l’exercice de leurs fonctions, leurs collègues palestiniens ont été «victimes de meurtres, de violations du droit à la vie et de crimes pouvant constituer des crimes de guerre».

Dans un autre registre, le syndicat a considéré la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara comme une «réalisation du droit» qui a toujours été «la cible de calculs géostratégiques sous motifs coloniaux». Pour le SNPM, il s’agit d’«un pas important».