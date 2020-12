Le SNPM se rebiffe sur la visite contestée de J. Kushner

En revanche, le syndicat dit «soutenir les efforts de Sa Majesté en vue de parvenir à des solutions pacifiques et négociées au Moyen-Orient, devant assurer le droit des Palestiniens à un État indépendant, au retour des réfugiés et à l’établissement de la paix».

L’instance indique aussi avoir « lancé une série de contacts avec les organisations syndicales aux niveaux régional et international pour leur expliquer la vérité de la décision (la reprise des relations avec Israël) et ses fondements, et réfutant par la même occasion le lien pernicieux entre la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité et la normalisation avec Israël.»

Le mardi 15 décembre, l’organisation professionnelle a publié un communiqué dénonçant toute normalisation et communication médiatique «avec l’entité sioniste». Le mercredi 16 décembre, une kyrielle d’organisations partisanes, syndicales, associations de droits humains ou professionnelles ont signé une pétition contre l’arrivée à Rabat de J. Kushner, le conseiller spécial du président sortant des Etats-Unis.