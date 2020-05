Le soft power des pétromonarchies perd ses feuilles mortes au Maroc

Tout ce qui brille n’est pas or. Cette vérité-là ne semble guère embarrasser ceux qui ont choisi sciemment ou non de vendre leur âme au Diable. En se prêtant au jeu de quelques bonnes âmes de la Péninsule prêtes à mettre la main au portefeuille pour monter des think tank ou financer d’autres centres d’études et de réflexion loin de leur désert culturel. Autant de sombres officines qui se présentent sous les oripeaux de la vertu et autres assertions humanistes.

Aujourd’hui, une de ces boutiques qui carburait aux dirhams émiratis a baissé le rideau au Maroc. Il s’agit du Centre « Mouminoun bila Houdoud » empêtré depuis quelques mois déjà des difficultés financières qui peuvent s’expliquer par le coup de froid ayant frappé de plein fouet les relations entre Rabat et Abou Dhabi.

Pas besoin d´être un Clerc pour mesurer la mauvaise foi qui a guidé les planificateurs de ce projet retenu pour le Maroc qui, faut-il le rappeler, n’a nul besoin d’une structure pareille pour faire la promotion de la tolérance religieuse et éviter que la guerre des religions n’éclate dans un Royaume ou musulmans et juifs, à ne pas confondre avec les sionistes, ont fait bon ménage. De tout temps. L’objectif peut être décodé à l’aune de ce qui se trame au Moyen Orient depuis que l’administration US a tôt fait de tester « sa » théorie du chaos créateur. Mêlant « choc et effroi » et guerres asymétriques. Un processus qui a démarré par le déboulonnage du régime irakien et à la pendaison, haut et court, de son chef et qui persiste à vouloir maintenir la Syrie dans l’anarchie, le Liban devant subir le même sort.

Dans ce maelström ravageur, les proto États-Nation devant être avilis pour servir les intérêts bien compris d’Israël et des régimes arabes qui, inféodés aux USA, ont pactisé avec le diable contre le peuple palestinien. Dans cette dynamique destructrice, tout a été imaginé pour faire capituler les peuples arabes en leur servant, sous divers couverts, la sauce bienfaisante de la normalisation avec l’occupant de la Palestine. Et tant mieux si des milliards de dollars sont mis sur la table pour gangrener les esprits. En faisant valoir le caractère bien démocratique de l’entité sioniste, tout en prenant soin de détourner l’attention des crimes d’Etat commis à l’encontre des Palestiniens, En revisitant l’archéologie et l’anthropologie de la région pour faire accroire en la légitimité du peuple juif à retrouver la terre sainte de laquelle il a été expulsé pour sa grande errance. En détruisant les traces historiques qui ont tout pour contrarier le rêve israélien, comme on l’a déjà vu avec la mise à sac du patrimoine humanitaire d’Irak, de Syrie et de Jordanie… Le reliquat yéménite devant suivre sous les bombes de la coalition arabo-émiratie. A Riyad, comble de l’irréel, on est allé fort en traduisant le Coran en hébreu tout en prenant soin de renommer les lieux sacrés des Musulmans en terre palestinienne pour faire le bonheur des idéologues sionistes.

Pour ces Arabes-là, il faut tout faire pour plaire à l’Amérique et applaudir à se rompre les mains le fameux « Deal du siècle ». Et avancer à pas cadencés vers la normalisation avec Israël, clé de voûte de leur sécurité face à un ennemi putatif, l’Iran en l’occurrence.

Le Qatar n-a-t-il pas reconnu avoir dépensé pas moins de 140 milliards de dollars pour dépecer la Syrie ?

Devant autant de forfaitures, le Maroc a intérêt à se blinder face aux « poissons-pilotes » dans le sillage desquels voguent les requins qui ont tenté de détruire, dans leur voisinage, États et filets sociaux et culturels. Faire front contre des projets tels celui que charrient les Saoudiens sous le titre Namaa n’aura d’autre effet que si un intérêt plus grand est donné à la promotion d’acteurs d’un soft power cent pour cent local. Les guerres asymétriques ou non, ne l’oublions pas, commence par des mots…