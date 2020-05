Au moment où le nombre de morts liés à la pandémie approche les 300 000 dans le monde, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a diligenté une opération de charme en envoyant plusieurs tonnes d’aide médicale aux Etats-Unis, à la Grande-Bretagne, à la Chine, à l’Italie et au Soudan… Une opération qui fait tiquer plus d’un observateur non seulement parce que les 100 millions d’Egyptiens sont partagés sur la pertinence des « largesses présidentielles », mais parce que leur pays se dépêtre toujours contre le Covid-19, la barre des 10 000 contaminations ayant été franchie avec, en prime, près de 600 morts, chiffres officiellement admis. Plus, les Egyptiens qui tournent tout en parodie, humour proverbial oblige, tournent en dérision la première mondiale d’un traitement basé sur la radiothérapie conçu par un général de l’armée pour terrasser le coronavirus. Et pire, les descendants des Pharaons n’ont que les yeux pour pleurer l’indécence d’un pouvoir qui fait payer le prix fort à ses concitoyens pour les rapatrier en les lâchant dans des cités universitaires peu ragoutantes.

Habituée à recevoir des dons pour une valeur d’un peu plus d’un milliard de dollars des USA depuis la signature du traité Camp David, l’Egypte endosse un rôle dans lequel elle a rarement excellé depuis la fameuse politique de l’Infitah promue par Anouar El-Sadate, Raïs assassiné, l’ouverture s’étant accompagnée d’une destruction du tissu industriel qui n’est plus que l’ombre de lui-même entre les mains d’affairistes galonnés. L’avion envoyé aux USA était chargé de quatre tonnes d’aide médicale ! Dutch Ruppersberger, représentant démocrate à la tête d’un groupe d’amitié entre les deux pays, a fait état notamment de 200.000 masques, 48 000 couvre-chaussures et 20 000 bonnets chirurgicaux. « Voilà pourquoi la diplomatie internationale et le maintien des relations avec des alliés comme l’Egypte sont essentiels pas seulement en temps de crise mais tous les jours », a-t-il écrit sur Twitter.

Mais finalement que cherche le maréchal Al-Sissi via son opération qui n’a d’innocente que l’apparence ? Que les critiques exprimées depuis les USA sur sa gestion calamiteuse de la scène politique cessent. Cet ancien officier des renseignements militaires qui s’affiche droit dans ses bottes auprès de Donald Trump croit donc amadouer les défenseurs des droits humains et attendrir les critiques élaborées annuellement par le département d’Etat US à son égard. Il fait fausse route. Comme il cherche aussi, assurent des observateurs, à s’assurer de l’appui de Washington dans le conflit qui l’oppose à l’Ethiopie autour des eaux tumultueuses du Nil. Surtout que les neuf années de négociations n’ont abouti à rien avec Addis-Abeba, même si le Caire a cru bon de faire preuve de fermeté en envisageant, en dernier recours, une opération militaire… Laquelle n’a en rien intimidé les Ethiopiens qui ont été soutenus pour la construction du grand barrage sur le Nil Bleu des fonds des alliés égyptiens du CCG et des moyens de défense israéliens !

Voilà où en est l’Egypte d’Al-Sissi. Un pays qui a soldé avec Riyad le dossier des îles stratégiques de Tian et Sanafir situées entre le Sinaï et la Péninsule arabique et donnant sur le golfe d’Aqaba. Et qui risque de boire jusqu’à la lie son éjection de l’échiquier régional en le neutralisant par une normalisation avec Israël que le peuple égyptien vomit.