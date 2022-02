Le soleil entre en colère : Des orages magnétiques à craindre sur terre dès aujourd’hui

Les scientifiques du Centre américain de prévision météorologique spatiale (SWPC) ont constaté que l’activité du Soleil était intense au point d’avoir éjecté une vague de plasma à sa surface.

Le nuage a été éjecté par le Soleil le 30 janvier lors d’une éruption de puissance moyenne, de classe M, précise le site SWPC. L’éruption a duré plus de quatre heures et s’est dirigée vers la Terre.

Les experts suggèrent que le nuage de plasma atteindra la Terre dans la matinée du 2 février et s’éternisera jusqu’au lendemain. Des orages magnétiques de niveau G2 moyen sont attendus.

« En règle générale, l’arrivée d’une éjection de masse coronale est d’abord détectée par le vaisseau spatial NOAA DSCOVR (à environ un million de kilomètres) avant l’arrivée sur Terre. Toutes les conditions de tempête géomagnétique sont susceptibles de persister jusqu’au 3 février à des niveaux faibles, par conséquent, une veille de tempête géomagnétique G1 (mineure) est en vigueur pour le 3 février », disent les chercheurs, soulignant que le SWPC émettra des mises à jour concernant cette activité.

Selon les prévisions du Laboratoire d’astronomie solaire à rayons X de l’Institut physique de l’Académie des sciences de Russie, la probabilité d’une tempête magnétique le 2 février est estimée à seulement 40% et son niveau est prévu comme G1 (le plus faible).

Au total, il existe cinq niveaux dans la classification des orages magnétiques: de G1 à G5. D’après les scientifiques, une faible tempête pourrait provoquer des perturbations mineures du réseau électrique et affecter les voies de migration des oiseaux et des animaux. Des tempêtes plus fortes provoquent des perturbations des systèmes de communication et de navigation à ondes courtes, ainsi que des pannes de courant dans les réseaux industriels.

Une activité solaire accrue peut davantage étendre la géographie des observations d’aurores boréales.