«La période de notification au Congrès de 45 jours ayant expiré, le secrétaire d’État a signé une notification annulant la désignation du Soudan comme un État soutenant le terrorisme. La mesure est effective à compter de ce 14 décembre», selon la même source.

L’inscription sur la liste noire empêchait les pays étrangers de commercer et d’investir au Soudan sous peine de sanctions.

Le président américain Donald Trump a annoncé le 19 octobre le retrait de Khartoum de cette liste noire en échange d’une normalisation des relations avec l’entité sioniste.

Et le 23 octobre, les autorités soudanaises, tout en niant tout «chantage», ont accepté, sous pression US, de normaliser leurs relations avec Israël. Et ce n’est qu’après cette annonce soudanaise que D. Trump a effectivement notifié au Congrès américain, le 26 octobre, le retrait du Soudan de la liste noire.