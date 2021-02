Le sous-emploi double, avec 655 mille personnes, en 2020 !

Si le chômage a pris de l’ampleur en cette période de confinement, la part du sous-emploi lié à la durée de travail a connu, entre 2019 et 2020, une hausse de 20 points (pts), passant de 38% à 58%, précise le HCP dans une note d’information sur les principales caractéristiques du chômage et du sous-emploi.

Cette augmentation a concerné tous les secteurs d’activité économique, souligne la même source, notant que la hausse la plus élevée est relevée dans le bâtiment et travaux publics (BTP) avec un taux de 13,2% en 2020(+5,2 pts), suivi par l’industrie y compris l’artisanat (+2,9 pts), des services (+2,4 pts) et de l’agriculture, forêt et pêche (+2,2 pts).

Ladite note fait également savoir que les métiers, qui ont connu des augmentations importantes du taux de sous-emploi lié à la durée de travail, sont les artisans et ouvriers qualifiés des métiers artisanaux (+4,6 pts à 9,5%), les commerçants et intermédiaires commerciaux et financiers (+3,8 pts à 6,3%), les manœuvres non agricoles, manutentionnaires et travailleurs des petits métiers (+3,2 pts à 8,7%), les ouvriers et manœuvres agricoles et de la pêche (+2,7 pts à 6,8%) et les conducteurs d’installations et de machines (+2,6 pts à 4,2%). A l’inverse, le sous-emploi lié à l’insuffisance du revenu ou à l’inadéquation entre la formation et l’emploi exercé a enregistré une baisse de 20 pts à 42% en 2020.

La population active occupée en situation de sous-emploi liée à l’insuffisance du revenu ou à l’inadéquation entre la formation et l’emploi exercé est ainsi passée, au niveau national, de 616.000 personnes en 2019 à 472.000 en 2020, soit un taux en repli de 5,7% à 4,5%.

Globalement, le volume des actifs occupés en situation de sous-emploi a augmenté au niveau national, à 1.127.000 personnes (619.000 dans les villes et 508.000 à la campagne). Le taux de sous-emploi s’est, ainsi, situé à 10,7% (10,1% en urbain et 11,6% en rural). Les catégories ayant connu les hausses les plus importantes du taux de sous-emploi sont les personnes âgées de 45 à 59 ans (+2,3 pts), celles n’ayant aucun diplôme (+1,9 point) et les hommes (+1,6 point).

Selon la profession, les artisans et ouvriers qualifiés des métiers artisanaux ont enregistré le la plus forte augmentation (+3,7 pts à 13,2%), suivis des commerçants et intermédiaires commerciaux et financiers (+2,8 pts) et des conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage (+2 pts). Les sous-employés dont le statut est salarié et/ou auto-employé ont vu leur taux de sous-emploi augmenter respectivement à 11,5% et 10,2% entre 2019 et 2020. Les secteurs ayant connu une forte hausse du sous-emploi sont les BTP (+3,7 points à 19,6%), l’industrie y compris l’artisanat (+2,3 pts à 8,7%) et les services (1,4 point à 9,4%).

Hausse des chômeurs ayant travaillé à 56,2%

La part des chômeurs ayant déjà travaillé a atteint 56,2% durant l’année écoulée, en progression de 13,5 points par rapport à celle enregistrée en 2019, selon le HCP. Le nombre de chômeurs ayant travaillé a augmenté de 331.000 personnes entre 2019 et 2020, passant de 473.000 à 804.000 au niveau national. Le HCP note aussi que près de 8 chômeurs ayant déjà travaillé sur 10 résidents en milieu urbain (78,3%), un peu plus des trois quarts sont des hommes (76,5%) et plus de la moitié sont des jeunes âgés de 15 à 34 ans (58,4%), ajoutant que près des deux-tiers (64,1%) de ces chômeurs ont un diplôme, 43,7% de niveau moyen et 20,4% de niveau supérieur.

D’autre part, 84% de ces chômeurs étaient des salariés et 13,5% des indépendants, 51,4% exerçaient dans le secteur des services, 20,3% dans le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) et 17,3% dans l’industrie y compris l’artisanat, relève le HCP. Le tiers d’entre eux (31,5%) exerçait en tant que manœuvres non agricoles, manutentionnaires ou travailleurs de petits métiers, le quart (24,8%) en tant qu’artisans ou ouvriers qualifiés des métiers artisanaux et moins d’un cinquième (18,4%) en tant qu’employés. A l’inverse, la part des primo-demandeurs d’emploi a régressé pour atteindre 43,8% en 2020 contre 57,2% une année auparavant.

Le nombre de chômeurs n’ayant jamais travaillé s’est, en effet, situé à 625.000 personnes. Parallèlement, le HCP souligne que suite à l’augmentation des chômeurs ayant déjà travaillé, la part des personnes en situation de chômage de longue durée (une année ou plus) a reculé de près de 12 points (pts) entre 2019 et 2020, passant de 68,2% à 56,3%.

S’agissant de la durée moyenne de chômage, elle s’est établie à 28 mois en 2020 (30 mois en milieu urbain et 21 mois en rural). La part des personnes au chômage, dû au licenciement ou à l’arrêt de l’activité de l’établissement employeur, s’est, quant à elle, située à 38,7% en 2020, en hausse de 12,3 pts. Cette part culmine à 65,9% parmi les personnes en situation de chômage depuis moins d’un an. Pour ce qui est des diplômés, leur taux de chômage a enregistré une hausse de 2,8 pts, passant de 15,7% à 18,5% entre 2019 et 2020. Ce sont les diplômés de niveau moyen qui ont enregistré la hausse la plus importante de 3,1 pts avec un taux passant de 12,4% à 15,5%.

Cependant, cette hausse est plus prononcée parmi les détenteurs de certificats en spécialisation professionnelle (+7,5 pts à 28,4%), de diplômes en qualification professionnelle (+3,5 pts à 23%) et de diplômes et certificats de l’enseignement fondamental (+3 pts à 14,1%). Le taux de chômage des diplômés de niveau supérieur a, de son côté, augmenté de 2,3 pts à 23,9%. Il a enregistré sa forte hausse parmi les diplômés supérieurs délivrés par les facultés (+2,6 pts à 26,1%), suivis des techniciens spécialisés et supérieurs (+1,8 point à 30,6%).