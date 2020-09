Dans un entretien avec l’agence de presse russe Sputnik, Valerian Vladimirovitch Shuvaev a confirmé en effet que des partenaires marocains avaient «manifesté leur intérêt pour la proposition de leur fournir le premier vaccin contre la Covid-19 au monde, créé par des scientifiques russes».

Il a indiqué que le Maroc effectuait ses propres recherches scientifiques, mais montrait sa volonté de dialoguer et de coopérer avec tous les partenaires étrangers.

Le diplomate a souligné que son pays avait soumis une proposition concernant sa volonté d’établir une base de production et, à l’avenir, de mener des recherches conjointes et des essais cliniques concernant ce vaccin. Et affirmé aussi que Moscou a sollicité «tous les pays du monde, y compris le Maroc». «Nous partons du fait que notre proposition recevra un retour positif, car il existe des opportunités allant dans ce sens», a-t-il déclaré.

Pour rappel, le Maroc avait déjà signé des accords avec des opérateurs chinois pour la livraison des vaccins chinois au Royaume et un entretien téléphonique entre le Souverain et le Président chinois a permis de sonder les voies d’une collaboration bilatérale en la matière.