Le système algérien tremble sur ses fondations: Le Hirak prend les formes d’une marée humaine… 

Une marée humaine a investi les rues du pays en entier vendredi, marquant une fois de plus la rupture avec le système instauré par l’armée. Bien qu’un gouvernement composé de « civils » donne l’impression que l’Algérie est un pays comme un autre, les partisans du Hirak populaire appellent à la fin de cette mascarade et veulent d’un pays réellement démocratique et non gouverné par les militaires, selon leurs slogans anti-système et anti-armée.

Pour ce 107e vendredi du Hirak, les Algériens se sont montrés encore déterminés à faire entendre leurs revendications en tête desquelles figure en bonne place « l’indépendance » d’un système aussi laminé que pourri.

Les marches du vendredi qui sont relancées témoignent s’il en est que la rue n’est pas déconnectée de la réalité et suit de très près les circonvolutions du système qui tente de siphonner la colère de masse. En annonçant un projet de loi sur la déchéance de nationalité algérienne à ceux qui porteraient, entre autres, « atteinte à l’unité nationale », chef d’accusation retenu contre bon nombre de manifestants du Hirak emprisonnés, le système s’est fourvoyé, une fois de plus, comme le révèle au grand jour le Hirak populaire qui traduit la volonté extrêmement forte d’un peuple en quête d’un avenir meilleur. Nombreux ont été les Algériens qui ont battu le pavé ce vendredi, avec un slogon des plus significatifs : « Matkhaoufounach bel jinsia, rahna rebbatna lwatania » (vous n’allez pas nous faire peur avec la (déchéance) nationalité, nous avons été éduqués dans le patriotisme).

« Spécial dédicace a #zeghmati (ministre de la Justice) et acolytes. Le #hirak vous répond en chanson et en rimes . Le peuple ne veut plus de votre « nationalité », son identité, patriotisme et son amour pour l’Algérie lui suffisent », a écrit un tweetos.

Et face à l’ampleur des manifestations, le système s’est rabattu sur internet pour limiter la transmission de messages et freiner la diffusion à l’internationale des marches, dans un ultime moyen de réprimer le Hirak.