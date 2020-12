Le taux de protection du vaccin chinois s’est élevé à 86 % 

Relayant un communiqué du ministère émirati de la Santé, des médias relèvent que le vaccin développé par l’unité Sinopharm de la China National Biotec Group Co., a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence aux EAU pour être administré aux travailleurs médicaux de première ligne, aux responsables de la santé du gouvernement et à un certain nombre de ministres de haut rang. Il a déjà une autorisation d’urgence en Chine et a été administré à des centaines de milliers de personnes ces derniers mois, rappelle-t-on.

Avec un taux d’efficacité de 86%, le vaccin de Sinopharm reste l’un des plus performants, ce qui en fait une option plus favorable pour vacciner de larges pans de la population dans les pays en voie de développement. Car ledit vaccin peut être transporté et stocké à des températures réfrigérées normales, ce qui simplifie les défis de distribution dans les pays dépourvus d’installations de congélation, contrairement aux vaccins ARNm de Pfizer Inc. et Moderna Inc., qui affichent, eux, une efficacité supérieure à 90%.

Le taux d’efficacité du vaccin de CNBG est également plus élevé que les résultats initiaux du vaccin co-développé par AstraZeneca Plc et l’Université d’Oxford, qui a protégé 62% des participants à l’essai lorsqu’il est administré avec deux doses complètes.

Le vaccin CNBG a été fabriqué à l’aide d’une version inactivée du coronavirus pour inciter le système immunitaire humain à le combattre. Il a été l’un des premiers vaccins candidats à avoir accédé à l’étape finale cruciale des essais sur l’homme quatre mois seulement après l’apparition du nouveau coronavirus dans la ville de Wuhan en décembre 2019.