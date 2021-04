Lors de cette session, tenue mardi à Rabat sous la présidence du ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, M. Laasri a présenté un exposé détaillé de l’état d’avancement de la mise en œuvre, depuis la dernière session du COS, du « Compact II », qui est un programme conclu entre le gouvernement marocain et son homologue américain, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC), indique un communiqué de MCA-Morocco.

Ladite session, qui a connu la présence du ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi et autres membres du COS ou leurs représentants, a été aussi consacrée au suivi de la mise en œuvre des résolutions prises lors la dernière session du COS et à l’approbation des résolutions inscrites dans le cadre de la mise en œuvre des projets, fait savoir la même source.

A cette occasion, le Président du Conseil s’est félicité des progrès notables réalisés au titre de la mise en œuvre des différentes activités relevant du Compact II. Il a relevé, dans ce sens, l’avancement soutenu que connaît la réalisation des travaux d’infrastructures prévus au titre de plusieurs activités du Compact II, s’agissant notamment de la réhabilitation de 15 établissements de l’enseignement secondaire dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, de la construction ou réhabilitation de 13 sur les 15 établissements de formation professionnelle (EFP) bénéficiaires du soutien du Fonds « Charaka », des travaux d’aménagement au niveau de trois projets soutenus par le Fonds des zones industrielles durables (FONZID) et des travaux hors-sites au niveau des trois zones industrielles pilotes dans la région Casablanca-Settat.

Par ailleurs, le Président du Conseil a passé en revue les principales réalisations accomplies dans le cadre des différentes activités du Compact II. Ainsi, l’activité « Education secondaire » a enregistré le lancement de trois nouvelles applications mobiles pour faciliter l’accès aux services du système d’information « Massar », la livraison en cours des équipements didactiques au niveau des trois régions bénéficiaires, le lancement du programme de formation de 6.000 cadres pédagogiques et administratifs, la numérisation des 26 modules de formation du personnel enseignant et administratif et leur mise en ligne sur la plateforme du ministère « E-takwine ».

Pour sa part, l’activité « Formation professionnelle » s’est distinguée par le lancement de la procédure d’acquisition des équipements au profit des EFP bénéficiaires du Fonds « Charaka », ainsi que par le déploiement de l’assistance techniques apportée à ces EFP sur les plans notamment du développement des programmes de formation de base et continue, de l’élaboration du plan de formation du personnel administratif et technico-pédagogique et de la mise en place des outils de gestion et de management.

De son côté, l’activité « Emploi » a été marquée principalement par la convention de partenariat avec le consortium « Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) – OCP Solutions – Atlas Cloud Services » pour la mise en place d’une plateforme digitale d’information, en temps réel, sur les offres et demandes d’emploi, basée sur l’intelligence artificielle et la big-data. Cette activité a connu également la formation de de 3.851 bénéficiaires du Programme d’emploi par le financement basé sur les résultats (FBR) et l’insertion de 953 d’entre eux, dont respectivement 2.649 et 661 femmes. De même, cette activité a enregistré le lancement du programme BCURE « Building Capacity to Use Research Evidence » visant le renforcement des capacités nationales en matière de production et d’utilisation des preuves et des données scientifiques les plus fiables dans le processus d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques d’emploi et du marché du travail. L’activité « Foncier industriel » a été ponctuée, quant à elle, par la signature d’une convention avec le partenaire privé « CAP Holding » portant sur l’aménagement, le développement et la gestion de la zone industrielle de Bouznika dans le cadre d’un partenariat public privé (PPP), la poursuite du programme de renforcement des capacités du personnel du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique en matière de mobilisation du foncier au service de l’investissement industriel et le démarrage du diagnostic de la plateforme électronique actuelle sur le foncier industriel afin d’identifier les pistes d’amélioration technique et fonctionnelle de cette plateforme pour l’ériger en système d’information complet.

L’activité « Foncier rural » a été marquée essentiellement, au volet du déploiement de l’opération de melkisation de 66.000 Ha de terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz, par la finalisation des enquêtes parcellaires et ménages sur 47.681 Ha, l’exécution des plans de lotissement sur 11.500 Ha et l’implantation des bornes sur 7.388 Ha. Les mesures d’accompagnement de l’opération de melkisation ont connu, dans le cadre du programme d’alphabétisation fonctionnelle mené en partenariat avec l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme (ANLCA), l’élaboration de modules complémentaires et le démarrage du programme de renforcement des capacités des alphabétiseurs et gestionnaires d’ONG mobilisés pour l’ouverture des classes d’alphabétisation. Les mesures initiées en coopération avec l’Office national du conseil agricole (ONCA) ont porté sur la mise en œuvre de l’axe de partenariat relatif à l’entrepreneuriat agricole en faveur des femmes et des jeunes, à travers l’élaboration d’un mécanisme de financement des projets.

L’activité « Gouvernance du foncier » a enregistré, pour sa part, l’organisation d’une table ronde sur l’amélioration de l’accès des femmes au foncier et de leur participation à la gouvernance foncière dans la perspective de développer une vision commune de la conception et des modalités de mise en place d’un Centre d’inclusion des femmes au foncier. Cette activité a connu également le démarrage des travaux du Comité technique mis en place suite à la signature avec les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture de l’accord d’exécution relatif à l’activité « Gouvernance du foncier ». De son côté, le Directeur Résident de MCC au Maroc, Richard Gaynor, a qualifié le bilan des réalisations durant le dernier trimestre d’honorable, saluant à cet égard l’engagement et le soutien de l’ensemble des partenaires et la mobilisation du staff de l’Agence MCA-Morocco. Il a appelé, par ailleurs, à la tenue régulière des réunions des comités de pilotage des différentes activités du Compact II en vue d’accélérer leur mise en œuvre et de favoriser une plus forte appropriation desdites activités par les partenaires.

Au terme de cette réunion, le Conseil a approuvé une série de résolutions, qui concernent essentiellement l’approbation de conventions conclues dans le cadre de l’exécution des projets du Compact et le Programme de passation des marchés de l’Agence tel qu’il a été mis à jour.