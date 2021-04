Le Tchad à la croisée des chemins: Les rebelles rejettent la transition pilotée par le fils Déby

«La transition annoncée doit être limitée, se dérouler de manière pacifique, dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et permettre l’organisation de nouvelles élections inclusives», a averti le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell dans un communiqué. «La République du Tchad vient de perdre en Idriss Déby Itno une figure politique historique dont les efforts en faveur de la sécurité régionale, en particulier la lutte contre le terrorisme, ont été durables et solides», a-t-il souligné.

«L’Union européenne exprime son attachement à la stabilité et à l’intégrité territoriale du Tchad, appelle tous les acteurs concernés à la retenue et souligne l’importance d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel», a-t-il conclu.

Au pouvoir depuis 30 ans, le Président est mort des blessures reçues au combat contre des rebelles. Un de ses fils, le général Mahamat Idriss Déby, également chef de la Garde présidentielle, lui a succédé à la tête d’un conseil militaire de Transition de 15 membres. Sa première décision a été de dissoudre le gouvernement et l’Assemblée nationale et de promettre des élections «libres et démocratiques» dans un an et demi.

Le nouveau pouvoir tchadien a été «catégoriquement» rejeté par les rebelles engagés depuis neuf jours dans une offensive contre le régime, en marchant sur la capitale N’Djamena. Le Tchad a déclaré une période de deuil national de deux semaines après la mort de Déby, a imposé un couvre-feu à partir de 18 heures (17h00 GMT) jusqu’à 5h et fermé ses frontières terrestres et aériennes «jusqu’à nouvel ordre».

Idriss Déby Itno, qui avait pris le pouvoir lors d’une rébellion armée en 1990, était l’un des plus anciens dirigeants d’Afrique et un proche allié des puissances occidentales qui luttent contre les combattants islamistes en Afrique occidentale et centrale.

Dans un message de condoléances, l’Élysée a déploré avoir «perdu un ami courageux» avec la mort du Président tchadien et a exprimé «son ferme attachement à la stabilité et à l’intégrité territoriale du Tchad».

La ministre française des Armées, Florence Parly, a de son côté annoncé perdre «un allié essentiel dans la lutte contre le terrorisme au Sahel».

La Russie a de son côté exprimé ses condoléances au peuple tchadien pour la mort de cet «homme d’État qui jouissait d’une autorité tant à l’intérieur de son pays qu’à l’extérieur».