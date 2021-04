Le « Tebraâ » a ses lettres de noblesse: Ode de l’Académie du Royaume à ce capital immatériel

«Dans une société où la transcription n’était pas systématique, la poésie, qui a été transmise de la bouche des femmes, a toujours représenté une source de grande valeur pour le chercheur, car elle n’est pas seulement la codification du style de vie et de l’esthétique des lieux, mais parce qu’elle reflète également la vision, les perceptions et les représentations de ce monde sahraoui», a indiqué un communiqué sur le sujet.

L’académie rappelle que «la poésie hassanie est la meilleure incarnation du patrimoine immatériel du peuple du Sahara». Le Tebraâ, lui, constitue une expression poétique où «la femme manifeste son attrait à la beauté, au courage et à la loyauté de l’homme». Dans ce livre, les poèmes longtemps restés oraux «illustrent la créativité des femmes qui les ont composés lors de divers événements, de manière totalement spontanée et improvisée».

Ce nouveau livre est le fruit d’un effort de plusieurs chercheurs du Maroc, de France et de Mauritanie, qui ont recueilli des poèmes et des partitions pour les transcrire, les catégoriser, les traduire et les enregistrer, sous la supervision de l’Académie du royaume.

Un code spécial, inséré sur le dernière de couverture, permet d’écouter une lecture audio de cent poèmes, accompagnés des tons de l’instrument traditionnel «tedinit».