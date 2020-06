Le terrorisme enflamme les relations entre Riyad et Copenhague 

La police danoise a indiqué dans un communiqué poursuivre « trois personnes pour financement et promotion du terrorisme en Iran, y compris en collaboration avec un service de renseignement saoudien ».

L’ambassadeur saoudien a été convoqué au ministère des Affaires étrangères, où il a rencontré le directeur politique. « Il a été dit très clairement que nous n’accepterons en aucun cas de telles activités et notre ambassadeur à Ryad a répété le même message directement aux autorités saoudiennes », a souligné Jeppe Kofod, chef de la diplomatie danoise, dans un communiqué où il déplore de « nouveaux chefs d’inculpation très graves ».

Ces trois personnes, résidant toutes au Danemark et membres de l’ASMLA (Mouvement arabe de lutte pour la libération d’Ahvaz) sont poursuivies depuis février pour espionnage pour le compte d’un service de renseignement saoudien. Selon le PET, les services de Renseignement danois, elles ont entre 2012 et 2018 espionné pour un service de renseignement saoudien. À l’automne 2018, elles avaient été visées par un projet d’attaque sur le sol danois, que Copenhague estime commandité par le régime iranien en représailles à l’attentat d’Ahvaz (sud-ouest de l’Iran), qui avait fait 24 morts en septembre 2018.

Téhéran avait formellement démenti le projet d’attentat au Danemark. L’Iran accuse régulièrement l’Arabie saoudite ainsi que les Etats-Unis et Israël de soutenir les groupes séparatistes. « Il est totalement inacceptable que des pays étrangers et leurs services de renseignement transposent leurs conflits au Danemark et que le Danemark soit utilisé comme point de départ pour financer et soutenir le terrorisme », a affirmé le directeur de PET, Finn Borch Andersen, cité dans un communiqué.

L’ASMLA est basé au Danemark et aux Pays-Bas, d’après les autorités néerlandaises.