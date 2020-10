Le volet militaire du chaos libyen discuté à Genève

Plusieurs observateurs s’accordent à dire qu’appliquer les résolutions sécuritaires et militaires sur le terrain en Libye reste un défi insurmontable au vu de la situation actuelle, avec en plus la présence des milices et des mercenaires.

Ces milices qui auraient dû être dissoutes en 2016, suite à l’accord politique inter-libyen de Skhirat, sont surtout présentes à l’ouest libyen. Elles persistent jusqu’à aujourd’hui à dicter leur volonté au gouvernement de Tripoli.

Pour nombre d’observateurs, la question qui se pose serait de savoir si les négociateurs représentant Tripoli à Genève ont la capacité de tenir leurs engagements face à la prééminence de ces milices inféodées à la Turquie, pays accusé de vouloir saboter tout accord pour préserver ses intérêts en Libye.

Le chaos libyen est aussi renforcé par la présence de milliers de mercenaires étrangers, Syriens et Turcs du côté du GNA, les « Wagners » du côté de l’armée nationale libyenne (ANL). Sans le retrait de tous ces mercenaires de Libye, un cessez-le-feu durable ne sera pas possible, affirment plusieurs spécialistes.

D’ailleurs au même moment que ces discussions militaires, une forte tension est signalée aux alentours de Syrte où les forces de l’ANL sont mises en alerte. L’ANL accuse la Turquie, qui continue à envoyer armes et mercenaires, de vouloir attaquer cette ville stratégique.

La commission militaire est issue du processus de Berlin, elle s’emploie à dissiper les difficultés qui persistent pour pérenniser le cessez le feu. Ces efforts se heurtent toujours à la réalité du terrain libyen.