Le WAC et le RCA s’inclinent devant les clubs égyptiens

Le WAC et le RCA se sont inclinés respectivement devant les clubs égyptiens Al Ahly (0-2) et le Zamalek (0-1) pour le compte des demi-finales de la ligue des clubs champions. Le WAC et le RCA ont été battus mais pas abattus. Les deux clubs marocains gardent tout de même l’espoir pour rebondir et poinçonner le ticket le billet pour la finale prévue le 6 novembre.