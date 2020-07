Le weenk-end des records des cas Covid-19 au Maroc

Le nombre total des contaminations au Covid-19 fait tâche d’huile. Il a atteint, dimanche, 14 215 cas recensés depuis le début de la pandémie dans le pays. 98% des patients nouvellement identifiés sont asymptomatiques et 92% ont été détectés parmi des cas contact et les opérations de dépistage dans les foyers.

Dr. Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, a indiqué aux médias que 215 de ces nouveaux cas ont été identifiés dans la région de Marrakech-Safi. 203 parmi eux sont situés à Safi, dans des foyers industriels liés à la transformation de sardines. A ces cas s’ajoutent 11 autres infections confirmés à Marrakech et une à El Haouz.

Dans sans brief, la responsable a insisté sur le strict respect des mesures préventives pour éviter l’émergence de foyers infectieux dans le milieu industriel. Elle a rappelé aux employeurs l’importance de renforcer ce dispositif dans le lieu du travail, notamment en sensibilisant le personnel, en mettant à sa disposition le matériel de protection, en appliquant la distanciation physique requise, en désinfectant régulièrement les lieux aérés naturellement, mais aussi en garantissant un déplacement sans risques pour les employés.

Dans les autres régions, Casablanca-Settat a confirmé 65 nouvelles infections : 57 à Casablanca, 6 à Médiouna et 2 à Mohammedia. Les 38 A Laâyoune-Es Sakia El Hamra, les 38 nouveaux cas se situent toutes dans la ville de Laâyoune. Par ailleurs, 35 nouveaux cas ont été signalés à Fès-Meknès : 30 à Fès, 2 à Moulay Yacoub, 1 à Taza, 1 à Ifrane et 1 à Taounate. Outre 31 autres cas détectées à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma : 12 à Tanger, 10 à Tétouan, 7 à El Fahs Anjra, 1 à Ouazzane et 1 à Larache. A Rabat-Salé-Kénitra, 3 nouveaux cas ont été signalés, 1 à Témara, 1 à Salé, 1 à Sidi Slimane, soit autant de cas que dans l’Oriental, tous logés à Jerada, comme à Guelmim-Ouen Noun, les 3 cas recensés à Tan Tan.

Au cours de ces dernières vingt quatre heures, Béni Mellal-Khénifra, Drâa-Tafilalet, Souss-Massa et Dakhla Oued-Ed Dahab sont les régions épargnées.

H. Ezzine a indiqué que 396 nouvelles guérisons ont été confirmées, soit un total de 9 725, avec un taux de rémission de 68,4%. Par ailleurs, 3 morts supplémentaires ont été confirmés, portant ainsi le nombre de décès depuis le début de la pandémie à 235, avec un taux de létalité de 1,7%.

La responsable souligne que le Maroc compte encore 4 255 cas actifs, tous pris en charge dans les structures hospitalières. Seulement 17 parmi ces patients restent dans un état critique. Enfin, 15 321 personnes ayant été en contact avec des personnes infectées restent sous surveillance sanitaire.

Face à cette situation, Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé tient à rassurer en soulignant que la situation épidémiologique était sous contrôle. Il a assuré que « le Maroc est sur la bonne voie dans sa lutte contre le virus », la preuve étant que « le taux de létalité s’établit à 1,8%. Ce qui constitue la plus faible moyenne à l’échelle mondiale ».

« Nous avons réussi à juguler la situation épidémiologique », a-t-il laissé croire alors que le pays a vécu un week-end des plus explosifs en termes de cas.