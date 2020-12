Le Yémen en proie à des « guerres dans la guerre »

Les combats fratricides dans les zones yéménites contrôlées par les forces pro Hadi soutenues par l’Arabie saoudite se multiplient. Des accrochages violents ont éclaté dans la zone située à cheval entre les deux gouvernorats al-Mahrat et Hadramaout, entre des tribus locales soutenues par Riyad et les tribus des Al-Manahil.

Selon des médias yéménites, des hommes armés ont attaqué des positions militaires que les forces pro saoudiennes avaient érigées dans le désert Tahmoud. Cela fait deux mois que les tensions entre les tribus de cette région se sont exprimées dans la violence.

Selon Tarek Mostafa Kamal, maire de la ville d’Aden, les habitants du sud du Yémen se préparent à lancer un mouvement rebelle contre l’occupation saoudo-émiratie.

« La coalition arabe poursuit la politique des liquidations, alimentant les combats fratricides pour piller les richesses du pays », a-t-il souligné.

De leur côté, les factions yéménites fidèles à la coalition arabe menée par Riyad se préparent à une bataille décisive dans les provinces du sud surtout que l’accord de Riyad conclu entre le Conseil transitoire sudiste soutenu par les EAU et le gouvernement du président sortant contesté Abed Rabbo Mansour Hadi se trouve dans l’impasse.

Depuis quelques jours, 9 éléments des forces affiliées au CTS ont été tués dans la province d’Abyan dont deux chefs importants, dans un pilonnage perpétré par les forces pro Hadi contre leurs positions dans les deux villes Chokra et Zonjabar . Le porte-parole du CTS a accusé ces forces de recevoir un soutien de la part de la Turquie, mettant en garde que cet acte « traitre et lâche ne passera pas sans punition ».

Force est de souligner que dans les zones contrôlées par les forces de Sanaa, l’aviation saoudienne poursuit ses bombardements meurtriers contre des cibles civiles, dont des villages. Ainsi, dans la nuit de mardi à mercredi, un village situé dans le district Mannab, à l’ouest du gouvernorat de Saada, foyer de l’organisation Ansarullah a subi une pluie de missiles. Dans le gouvernorat de Hodeïda à l’ouest du pays, le bâtiment abritant l’organisation de développement agricole et animale de Tahama a été frappé par 5 missiles aériens saoudiens. L’aéroport de Hodeïda a lui aussi fait l’objet de raids.

Selon la télévision libanaise d’information al-Mayadeen Tv, les avions saoudiens de la coalition ont aussi frappé des dizaines de cibles dont « un camion-citerne » à l’est du district Hazen, la région Allabanate au sud-est d’Al-Moudiriyat, la capitale du gouvernorat al-Jawf, la région al-Zohrat frontalière avec la région saoudienne de Najrane, dans le district Khab wal Chaaf , le plus grand du gouvernorat al-Jawf.

Dans le gouvernorat de Ma’reb aussi, les raids saoudiens ont ciblé avec fureur les deux régions al-Kassarat et al-Makhdarat pour venir en aide aux forces pro Hadi auxquels les forces de Sanaa livrent une bataille acharnée sur l’autoroute internationale qui relie la ville de Ma’reb a rond-point d’al-Jawf –Sanaa à l’ouest du gouvernorat. Cette bataille est décisive pour le destin de la ville de Ma’reb, là où le mois passé, les forces pro Hadi ont perdu leur plus importante base militaire al-Mass.

Martin Griffith, émissaire de l’Onu pour le Yémen, a qualifié « d’horrible » la mort de 11 enfants dans des raids perpétrés par la coalition contre Hodeïda et al-Drayhimi durant ces derniers jours. Les violations de la coalition saoudienne et des milices alliées sur le front de Hodeïda ont atteint en novembre les 6.569 opérations, ont indiqué des sources militaires du gouvernement de Sanaa. Le cessez-le feu décrété en décembre 2018 dans ce gouvernorat sous le parrainage de l’Onu n’a jamais été respecté par cette coalition. Rien que dans le mois passé, pas moins de 10.730 roquettes, obus et missiles se sont abattus sur les régions contrôlées par les forces de Sanaa dans ce gouvernorat.