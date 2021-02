Le Yémen lance des drones contre l’aéroport saoudien d’Abha

Abdel Salam a écrit sur son compte twitter qu’« emboitant le pas à l’ambassadeur britannique, Griffiths qualifie d’actes hostiles les opérations de défense menées par notre peuple, ce qui fait de lui l’envoyé de son pays en tenue internationale », rapporte la télévision yéménite AlMasirah. « Si l’ONU insiste d’aborder la question yéménite conformément au point de vue du quartet de l’agression (saoudo-émirati-américano-britannique), cela contribuera à perpétuer la souffrance des Yéménites », précise-t-il.

L’armée yéménite et Ansarullah ont affirmé mardi qu’ils cesseraient leurs attaques contre l’Arabie saoudite et leurs mercenaires si Riyad mettait un terme à ses raids contre le Yémen. « J’adresse un message à la nouvelle administration américaine et aux Saoudiens: arrêtez vos attaques et nous arrêterons nos attaques contre vous. C’est aussi simple que ça », a déclaré lors d’une conférence de presse Hicham Charaf, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa.

Un civil yéménite est mort et 5 autres ont été blessés, mardi 9 février, suite à un bombardement saoudien contre la province frontalière de Saada (nord).

Les forces saoudiennes utilisent notamment leur aviation contre le Yémen. Et les forces yéménites ripostent en lançant de nombreuses opérations contre des cibles militaires saoudiennes.

Dimanche, les Etats-Unis ont appelé Ansarullah « à cesser immédiatement les attaques qui touchent l’Arabie saoudite et à mettre un terme à toute nouvelle offensive militaire au Yémen ». Mardi, la France a appelé le mouvement de résistance yéménite à mettre un terme à leurs « actions déstabilisatrices », se disant « très préoccupée » par leur offensive visant à libérer Maarib (centre) des mercenaires saoudiens et dénonçant « l’escalade en cours, tant au Yémen qu’à l’encontre de l’Arabie saoudite », a rapporté l’AFP.

L’Arabie saoudite est à la tête d’une coalition militaire qui mène depuis 2015 une guerre génocidaire et impose un blocus contre le Yémen. La guerre contre le Yémen a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés, selon des organisations internationales, et provoqué la pire crise humanitaire au monde, d’après l’ONU.