Le Yémen ripostera à toute agression israélienne

Le responsable yéménite retoquait le porte-parole de Tsahal, le général Hidai Zilberman, qui a déclaré vendredi, dernier au site d’information saoudien Elaph que l’armée israélienne surveillait les actions de Téhéran dans la région car elle s’attend à ce que toute attaque iranienne contre Israël puisse venir soit d’Irak, soit du Yémen. A la chaîne yéménite AlMasirah, J. al-Ruwaishan a indiqué que « les déclarations de l’ennemi israélien sur le Yémen vise à rassurer les pays normalisateurs, pas plus ».

« Le Yémen fait face à une agression, qui menace sa sécurité nationale depuis 6 ans, mais il a réussi à résister et à être ferme à tous les niveaux terrestres, maritimes et aériens », devait-il ajouter. Tout en expliquant que les sionistes ont soutenu logistiquement « la coalition dirigée par l’Arabie, depuis le début de son agression contre le Yémen. Et maintenant, ils inventent des prétextes pour les pays normalisateurs pour qu’ils puissent avancer militairement ». Et d’indiquer que « l’ennemi israélien avait commencé à se déplacer militairement dans la région, après les récents accords de normalisation conclus avec les États du Golfe. Ce qu’ils n’ont pas réussi à accomplir en 6 ans, ils ne pourront pas le réaliser en un mois, voire durant le mandat de Biden ».

Le général a, enfin, lancé une mise en garde des plus claires. « Nous sommes en faveur de la sécurité dans la mer Rouge et la liberté de la navigation maritime, mais la coalition d’agression (saoudo-émirati-US) doit savoir que si le front de la mer Rouge s’embrase, l’escalade sera d’une grande ampleur », a souligné J. al-Ruwaishan.