Le Zimbabwe tire trop sur la corde de la dette: La faillite en bout de course ? 

Et pourtant, la dette publique qui a atteint ainsi des niveaux sans précédent, n’a pas dissuadé le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa de s’endetter davantage auprès des bailleurs de fonds, notamment pour financer ses plans de relance économique.

Tirivangani Mutazu, économiste principal du Forum et Réseau Africain sur la Dette et le Développement (AFRODAD), a confirmé ce constat en affirmant que le fardeau de la dette continue de peser lourdement sur les finances publiques zimbabwéennes. La pandémie de la Covid-19 a réduit les revenus du gouvernement en perturbant la production et les exportations, a expliqué T. Mutazu, notant que des dépenses supplémentaires ont émergé notamment pour l’acquisition du vaccin contre le coronavirus et la stimulation de l’économie.

En septembre 2020, la dette extérieure totale du Zimbabwe avait atteint 8,2 milliards de dollars, une situation qui risque d’étouffer la croissance économique et porter un coup dur aux nouveaux investissements étrangers.

Lors de la présentation du Budget national 2021, le ministre des Finances, Mthuli Ncube, a attribué cette forte augmentation de la dette notamment aux “pénalités et aux arriérés d’intérêts” accumulés dernièrement par le pays. “Les arriérés restent une composante majeure de la dette extérieure et s’élèvent à 6,34 milliards de dollars, soit 77% de la dette extérieure”, a souligné le ministre, notant que la dette extérieure multilatérale, à la fin de septembre 2020, s’élevait à 2,65 milliards de dollars, dont 90% d’arriérés. Quant à la dette intérieure, a-t-il poursuivi, elle était au 30 septembre dernier de 152,8 millions de dollars américains, soit 1,2% du PIB et 1,8% de la dette publique totale.

En revanche, malgré ces niveaux de dettes insoutenables, M. Ncube avait déclaré en février que le pays a récemment eu recours à l’Africa Export Import Bank (Afreximbank) pour obtenir un prêt de 1,4 milliard de dollars.

Pour de nombreux analystes, la question qui se posent actuellement est de savoir si le gouvernement est capable de rembourser ces dettes qui s’accumulent au fil des ans et d’où proviendront les fonds nécessaires pour remédier à cette situation ?

T. Mutazu a fait constater dans ce sens que le Zimbabwe a eu du mal à rembourser sa dette extérieure depuis 2001, ce qui a conduit les institutions multilatérales telles que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) à suspendre les décaissements et les nouveaux prêts pour le pays. Par ailleurs, a-t-il dit, le gouvernement a dépensé plus d’ un millions de dollars sur le paiement des intérêts de la dette publique en 2019, alors qu’en 2020 il prévoyait de dépenser 3 millions de dollars, principalement pour le service de la dette intérieure.

Dans ce contexte économique morose, l’étau semble se resserrer sur le gouvernement du président E. Mnangagwa, qui doit faire face à une crise économique sans précédent et une dette galopante qui afflige les finances publiques du pays. Dès son accès au pouvoir, E. Mnangagwa avait promis de relancer l’économie zimbabwéenne et de payer la dette extérieure dans le cadre d’un plan prévoyant également un rétablissement des relations avec l’Occident après de longues années d’isolement sous le régime de l’ancien président Robert Mugabe.

Mais ces promesses semblent en déphasage total avec la réalité du pays dont l’économie faisait face à de profonds problèmes bien avant la pandémie du Covid-19, avec une dépréciation de la devise nationale, une crise financière, une inflation excessive, un chômage élevé et une faible production industrielle.