L’économie nationale face aux défis de l’industrie 4.0 

Placée sous l’égide du ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie verte et numérique, en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et la Fédération des technologies d’information, de télécommunication et de l’offshoring (APEBI), cette édition a été présentée comme ‘’une réponse aux préoccupations des industriels face aux mutations technologiques et numériques en cours’’.

Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, a souligné, dans une intervention à distance, l’importance capitale de la modernisation de l’industrie nationale, tout en mettant l’accent sur la volonté de transformer les industries existantes en industries plus efficientes à travers l’intégration de la digitalisation.

Revenant sur quelques-unes des réalisations accomplies en la matière, le responsable a fait savoir que 30% des industries existantes ont été transformées en industrie 4.0 pour améliorer leur qualité, leur productivité, ainsi que leur compétitivité. Le ministre, qui a mis en valeur les enjeux de la digitalisation, a relevé que ‘’les produits industrialisés intègrent désormais plus de technologie, plus d’électronique et plus de besoins en qualité de connectivité ».

Mohand Laenser, président du conseil de la région de Fès-Meknès, a mis, de son côté, en exergue l’importance de l’industrie 4.0, faisant observer que cette 4ème révolution industrielle, déjà en marche dans de nombreux pays avancés, s’imposera à tous dans très peu de temps, et les unités de production qui rateront le virage le paieront cher. Aujourd’hui, le consommateur est plus exigeant et cherche des produits personnalisés qui correspondent à ses besoins et à ses goûts changeant en permanence. « Les entreprises, de leur côté, doivent être informées en temps réel de ces évolutions et être en mesure de s’y adapter rapidement », a-t-il poursuivi. Il n’est plus question, a estimé le président de la région, de reproduire massivement les mêmes objets, mais de personnaliser en quelque sorte ces objets, quel que soit le volume de la demande, à travers l’usage massif des technologies numériques et de l’Internet. ‘’Toutefois, si l’industrie 4.0 peut apporter des gains de productivité importants, créer plus de richesse et assurer une agilité pour faire face aux chocs et changements brutaux, elle n’impose pas moins de grands défis pour l’entreprise’’, a-t-il estimé, ajoutant que ‘’les modes de planification, de gestion, de production, de suivi du produit depuis sa conception jusqu’à son usage chez le client seront bouleversés et demanderont un effort de formation des ressources humaines pour suivre les changements, mais aussi pour être en mesure d’exercer de nouveaux métiers qui ne manqueront pas d’émerger’’.

Initiée en collaboration aussi avec plusieurs autres fédérations et associations à vocation économique et industrielle, la 2ème édition de ‘’Global Industry 4.0 Conférence’’ a porté sur plusieurs panels, dont ‘’l’industrie 4.0 pour une économie résiliente, les tenants et les aboutissants’’, ‘’les rôles des technologies de l’industrie 4.0 pour une entreprise résiliente » et « des cas d’usage internationaux de l’industrie 4.0’’.