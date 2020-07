L’effet boomerang de l’élimination de Q. Soleimani par les USA

Ismail Baqai Hamaneh, délégué de l’Iran auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, a affirmé que « l’assassinat du général Soleimani et de ses compagnons est un crime international qui a menaçé la paix et la sécurité internationales ». S’exprimant à la réunion du Conseil des droits de l’homme, il fait ainsi écho au discours à charge d’Agnes Clamard, rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les droits de l’homme, sur la même question. Le crime américain est avéré dans l’assassinat du général Qassem Soleimani et de ses compagnons, a souligné A. Clamard qui a considéré l’opération US contraire aux normes relatives aux droits de l’homme et une violation flagrante de la Charte des Nations Unies.

I. B. Hamaneh a qualifié l’assassinat de Soleimani et de ses compagnons de «violation flagrante des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies, et une attaque flagrante contre les principes des droits de l’homme et des fondements civils, car la responsabilité des USA a été pleinement prouvé sur le plan international dans ce crime ».

L’attaque au drone menée en janvier par les Etats-Unis en Irak et qui a causé l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani et neuf autres personnes constitue une violation des lois internationales, a déclaré lundi 6 juillet à Reuters la rapporteure spéciale de l’Onu. « Les Etats-Unis n’ont pas apporté de preuve suffisante d’une attaque en cours ou imminente contre leurs intérêts à même de justifier la frappe contre le convoi dans lequel se trouvait Soleimani au moment de quitter l’aéroport de Bagdad le 3 janvier dernier », a dit A. Callamard.

Dans un rapport qu’elle a présenté jeudi au Conseil des droits de l’homme – que les Etats-Unis ont quitté il y a deux ans -, elle écrit que « la frappe menée par l’armée américaine viole la charte de l’Onu, et elle appelle à davantage de régulation et de sévérité pour les attaques au drone ».

« Il s’agit d’un moment critique pour le monde, possiblement d’un virage, concernant le recours aux drones (…) Le Conseil de sécurité est absent, la communauté internationale – volontairement ou non – reste majoritairement silencieuse », a dit à Reuters la rapporteure spéciale de l’Onu sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires.