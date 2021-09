Législatives russes : Moscou reproche à Washington son ingérence

Moscou attend des explications après avoir remis à l’ambassadeur américain en Russie un dossier sur des tentatives présumées d’ingérence américaine dans les prochaines élections législatives russes du 17 au 19 septembre, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, actuellement en déplacement à Douchanbé au Tadjikistan.

Le haut diplomate a affirmé que des preuves avaient été présentées à l’ambassadeur John Sullivan, convoqué pour une réunion le 10 septembre. «C’est assez sérieux, vraiment. Nous attendons toujours une réponse de nos collègues américains pour savoir pourquoi cela s’est produit», a expliqué S. Lavrov. Ces accusations portent sur le refus de géants américains du numérique de bloquer sur le territoire russe l’accès à des contenus interdits par la législation locale.

Le Service fédéral de supervision des communications et des technologies de l’information (Roskomnadzor) a adressé de multiples avertissements à des entreprises comme Apple et Google, ainsi qu’aux fournisseurs de services VPN Cloudflare et Cisco, au motif que ces entreprises violent les lois électorales du pays : «Pendant la campagne pré-électorale, il est interdit de permettre des violations de la législation russe, y compris celle qui est liée à la campagne électorale sur Internet.»

Ces déclarations des autorités russes interviennent alors que Facebook et Twitter ont été condamnés le 14 septembre par le tribunal de Moscou à de nouvelles amendes pour avoir refusé de supprimer des contenus jugés illégaux par la législation du pays. Les deux géants du numérique ont été condamnés à 21 millions de roubles (245 000 euros) d’amende pour Facebook et 5 millions de roubles (58 200 euros) pour Twitter.

En juillet, S. Lavrov avait affirmé que les élections législatives pourraient faire l’objet d’une éventuelle ingérence étrangère, alors que les scrutins commenceront le 17 septembre. «Nos collègues occidentaux ne cachent pas que beaucoup d’entre eux préféreraient avoir affaire à une Russie faible, dépourvue de repères, une Russie prête à toutes les concessions. Nous constatons des efforts, quasi quotidiens, pour influencer notre politique intérieure et étrangère», avait-il ajouté.