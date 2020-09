L’encours des crédits bancaires progresse à fin Juillet 

Par type de crédits, l’évolution mensuelle de l’encours intègre une hausse de +2,2% des comptes débiteurs et crédits de trésorerie à 210,5 Mrds Dh (+12,7% en y-o-y et +10,9% en y-t-d), une légère progression de +0,7% des crédits à l’équipement à 185 Mrds Dh (+4,3% en y-o-y et +0,5% par rapport à décembre 2019), une baisse de -8,9% des créances diverses sur la clientèle à 140 Mrds Dh (+5,5% comparativement à juillet 2019), une quasi-stagnation (+0,3%) des crédits immobiliers à 278,4 Mrds Dh (+1,8% comparativement à juillet 2019) intégrant une évolution similaire des crédits à l’habitat à 216,1 Mrds Dh (+2,1% en comparativement à juillet 2019) et des crédits aux promoteurs immobiliers à 60,1 Mrds Dh (+1,2% en comparativement à juillet 2019), et une amélioration de +1% des crédits à la consommation à 55,1 Mrds Dh (+14,2% comparativement à juillet 2019).

Pour leur part, les créances en souffrance ressortent en hausse de +1,9% à 77,2 Mrds Dh (+8,9% par rapport à mai 2019), pour un taux de contentieux en hausse de +0,2 point à 8,2%. Pour ce qui est des Banques et fenêtres participatives, l’encours de financement affiche un bond de +53,7% à 11,1 Mrds Dh comparativement à juillet 2019, drainé à hauteur de 86% par le Financement participatif à l’immobilier ayant progressé de +48,6% comparativement à juillet 2019 à 9,5 Mrds Dh.