L’entité sioniste brime les Palestiniens sur tous les plans

“Une fois de plus, Israël est déterminé à démontrer son mépris pour la liberté de culte et les religions, comme en témoignent clairement ses violations accrues de la liberté de culte du peuple palestinien, en particulier à Al Qods”, a indiqué Mme Ashrawi dans un communiqué relayé par l’agence palestinienne Wafa.

La responsable palestinienne a en outre relevé qu’”Israël déploie des efforts concertés et systématiques pour exécuter ses plans d’accaparement des terres, accompagnés d’actions visant à faire taire les voix palestiniennes, à effacer la présence palestinienne et à attiser la discorde sectaire”.

“Voilà, en résumé, ce qui se passe à Al Qods, à Al Khalil et dans le reste des territoires palestiniens occupés. C’est dangereux, très insidieux et discriminatoire”, a-t-elle déploré, ajoutant que la liberté de culte est un droit fondamental qui ne doit pas être utilisé comme un “outil de répression politique et d’aspiration coloniale”.

H. Ashrawi a en outre affirmé que les actions d’Israël à cet égard doivent être combattues et arrêtées. Il s’agit, selon le communiqué, d’un devoir juridique, moral et politique qui incombe à tous les acteurs internationaux responsables.

Les autorités d’occupation israéliennes ont intensifié leurs violations de la liberté de culte pendant le mois de mai, interdisant à des dizaines de Palestiniens l’accès à la mosquée Al-Aqsa, y compris à certains employés de ce lieu de culte, dont son prédicateur d’Al-Aqsa et chef du Conseil islamique suprême, Cheikh Ikrima Sabri.

Aussi, les forces de l’occupation ont interdit à 54 reprises l’appel à la prière dans la mosquée Ibrahimi, à Al-Khalil.

Le parlement arabe dénonce

La commission de la Palestine relevant du Parlement arabe a réitéré son rejet et sa condamnation de tous plans ou mesures israéliennes d’annexion des territoires palestiniens occupés, appelant le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale de l’ONU à prendre des mesures fermes et immédiates pour empêcher le plan israélien d’annexion.

Cet appel intervient dans le cadre d’une résolution adoptée par ladite commission à l’issue d’une réunion à distance consacrée aux derniers développements de la cause palestinienne, indique un communiqué du Parlement arabe.

La commission, ajoute la même source, a également appelé l’Union européenne à prendre des mesures urgentes pour bloquer ce projet d’annexion et à reconnaître l’Etat palestinien sur la base des frontières du 4 juin 1967 avec Al-Qods comme capitale.

Elle a également appelé les Parlements régionaux et internationaux à rejeter le plan israélien d’annexion, à soutenir la solution des deux Etats et à mobiliser la diplomatie parlementaire pour clarifier les implications de ce plan pour les opportunités de paix dans la région et pour la paix et la sécurité internationales.

La commission a également appelé les Nations Unies à mener le processus de paix dans le cadre de négociations internationales multilatérales pour parvenir à une paix durable et globale, conformément aux résolutions de la légitimité internationale, en particulier la résolution 2334 de 2016 du Conseil de sécurité, et l’application du droit international pour mettre fin à l’occupation et parvenir à la paix conformément au principe d’une solution sur les frontières du 4 juin 1967 et l’Initiative arabe de paix en 2002.

Le Parlement arabe endosse par ailleurs à l’occupant israélien la responsabilité juridique et politique quant à la vie et la santé des prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes après des rapports prouvant que des prisonniers étaient infectés par le coronavirus, exhortant les Nations Unies à astreindre les forces d’occupation à répondre aux exigences et aux droits légitimes des prisonniers palestiniens et à les libérer, conformément au droit international humanitaire et à la Convention de Genève (IV) relative à la protection des droits des détenus en période d’épidémies.