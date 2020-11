L’équipe de D. Trump sème le doute sur les résultats

Le staff de campagne de D. Trump a déposé une requête pour demander la suspension du dépouillement en Géorgie. Un recours en justice a également été déposé pour obtenir la suspension du dépouillement dans le Michigan et la Pennsylvanie. Idem dans l’État de Géorgie, a rapporté mercredi l’agence Associated Press. Selon les projections de l’institut Edison Research, le Président républicain sortant devançait son rival démocrate J. Biden avec 50,3% des voix contre 48,5%.

L’équipe de D. Trump a annoncé mercredi 4 novembre avoir saisi la justice du Michigan afin de suspendre le dépouillement des votes dans cet État qui apportera au vainqueur 16 grands électeurs. Un recours en justice a également été déposé pour obtenir la suspension du dépouillement en Pennsylvanie. «Nous avons intenté une action aujourd’hui devant le Tribunal des réclamations du Michigan pour suspendre le décompte jusqu’à ce qu’un accès réel ait été accordé. Nous exigeons également de revoir les bulletins de vote qui ont été ouverts et comptés alors que nous n’avions pas un accès réel», indique le communiqué.

Avec ses 16 grands électeurs, le Michigan est l’un des États clés pour les deux candidats. Selon Fox News, après le décompte de 96% des bulletins, J. Biden y est en tête avec 49,7% des votes contre 48,8% pour son rival.

Plus tôt dans la journée ; évoquant des « irrégularités », signalées dans plusieurs comtés de l’État, D. Trump a demandé un nouveau décompte des voix dans le Wisconsin où J. Biden était crédité d’une légère avance qui ne dépassait pas un point.