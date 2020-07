Les aides aux ménages du secteur informel débloquées le 18 juillet

La troisième vague des versements des aides aux ménages du secteur informel s’effectueront de la même manière que les tranches précédentes, indique le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration dans un communiqué.

Ainsi, le chef de ménage qui a déjà bénéficié des deux premiers versements doit envoyer son numéro de CNIE par SMS au 1212, rappelle la même source, notant que cet envoi vaudra déclaration sur l’honneur que c’est la seule personne du ménage à bénéficier de cette aide d’une part et qu’elle a perdu ses sources de revenus durant le mois de juin 2020 du fait du confinement sanitaire d’autre part.

Le message SMS doit être envoyé obligatoirement du même numéro de téléphone que celui qui a été utilisé pour les opérations précédentes, a souligné le communiqué, précisant que ces déclarations devront se faire entre mercredi 15 juillet à 8h et vendredi 17 juillet à minuit. En outre, le ministère indique que des contrôles seront effectués par les services compétents et que toute fausse déclaration est passible de poursuites et les sommes indûment servies devront être remboursées.