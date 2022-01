Les Aigles écrasent les Mourabitounes : Les carottes sont cuites pour les Mauritaniens

Cueillis à froid dès la 4e minute par l’ouverture du score de Hamza Mathlouthi, les Mauritaniens, sonnés, basculent dans le doute en encaissant, 4 mn plus tard, un deuxième but. Les Mourabitounes n’ont pas réussi à renverser la vapeur face à des Tunisiens plus entreprenants. Le doublé de Khazri (64e) a scellé le sort de la rencontre qui allait enregistrer, 2 mn plus tard, le quatrième but des Aigles.

Cette victoire permet à la Tunisie de se relancer avant la troisième et dernière journée face à la Gambie qui la devance d’un point. La Mauritanie se voit éliminée avec ce revers qui lui ôte tout espoir de finir meilleure troisième même en cas de succès face au Mali lors de la dernière journée. Avec trois points, elle serait toujours en effet devancée par la Tunisie à la différence de but particulière, même en cas de défaite des Aigles…