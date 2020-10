Les Algériens célèbrent les événements du 5 octobre malgré le verrouillage

Après plus d’une année de marches du vendredi stoppées net par la pandémie du Covid-19, l’effervescence a repris dans les principales artères d’Alger, à l’occasion de la journée de commémoration des évènements du 5 octobre 1988.

Le dispositif sécuritaire mis en branle a tenté d’empêcher que les manifestations prennent de l’ampleur. Ainsi, des dizaines de manifestants qui marchaient vers le centre-ville ont été rapidement empêchés par les forces de police en procédant à des interpellations.

Au moins une quarantaine de manifestants, ont été interpellés lors de la marche commémorative du soulèvement du 5 Octobre 1988 à Alger. Leur garde à vue a été a été prolongée de 24 heures, selon le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH). «Sur Alger, on n’a pas de chiffres exacts des personnes arrêtées. On tourne autour d’une quarantaine de personnes, qui ont été placées en garde à vue. Normalement, elles devaient comparaître hier devant la justice », assure-t-il. Mais, on vient d’apprendre que leur garde à vue a été prolongée jusqu’à aujourd’hui», a souligné Saïd Salhi. Le Comité national pour la libération des détenus (CNLD) a confirmé le nombre de manifestants arrêtés à Alger.

«Environ 40 personnes, dont 6 femmes, sont toujours dans des commissariats d’Alger depuis leur arrestation, lundi 5 octobre à la marche d’Alger», a précisé le CNLD. Quelques manifestants arrêtés ont été relâchés dans la soirée de lundi.

Des marches et des rassemblements ont été organisés dans plusieurs wilayas, malgré l’interdiction de manifester, pour marquer l’anniversaire du soulèvement du 5 Octobre 1988 qui avait alors engendré une série de réformes politiques sans précédent : multipartisme, libertés syndicales, d’association, de presse…

Cette manifestation, la première dans la capitale depuis la suspension des marches du hirak à la mi-mars à cause de la Covid-19, a été dispersée et plusieurs personnes interpellées. Des marches ont également eu lieu à Béjaïa, où une gerbe a été déposée devant une stèle commémorant des victimes d’Octobre, à Beni Ourtilane, près de Sétif, à Annaba et Constantine.

A Béjaïa, le militant Yanis Adjlia a été arrêté alors que la marche s’est déroulée sans incident. Yanis Adjlia a été placé, sous mandat de dépôt, après sa comparution immédiate au tribunal de Béjaïa, a fait savoir le CNLD. Son procès est renvoyé à l’audience du 13 octobre 2020.

Il est accusé d’«atteinte à la personne du président de la République», «attroupement non armé», «incitation à attroupement non armé», et «exposition au danger de la vie et l’intégrité physique d’autrui», selon le CNLD.

A Bouira, 9 manifestants, interpellés lors d’affrontements survenus vendredi dernier dans la commune de M’chedallah, comparaissaient devant le tribunal local.

Leur procès a été renvoyé à l’audience du 13 octobre. Parmi les 9 personnes arrêtées, 4 sont placées sous mandat de dépôt alors les 5 autres sont relâchées en attendant le procès.Une douzaine de personnes ont été arrêtées, lundi 5 octobre, en fin d’après-midi à Jijel, après la marche improvisée par une trentaine d’activistes pour commémorer le 32e anniversaire des événements dramatiques d’Octobre 1988.Trois personnes, Hachemi Arada, enseignant universitaire, Mohamed Bounar, enseignant de l’éducation nationale, et Ahcène Mékideche, comptable, ont néanmoins été maintenues en garde à vue et ont été présentées hier matin devant le procureur de la République près le tribunal de Jijel.

«Les manifestants qui ont défilé à travers plusieurs villes du pays ont délivré un message très clair au pouvoir : la répression ne pourra amener ni la solution à la crise politique ni faire taire les gens. L’approche répressive du régime ne pourra pas arriver à bout de la mobilisation et surtout de l’espoir suscité par le hirak», a souligné S. Salhi.

En parallèle, force est de souligner que les représentants des médias algériens continuent à être ciblés par les représentants du système. Ainsi, le journaliste El Kadi Ihsane, directeur de Maghreb Emergent et Radio M, a été convoqué par la brigade de gendarmerie de Bab J’did, selon un communiqué rendu public par le Groupe.