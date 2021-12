Les Américains ont leurs hantises : La Chine et les menaces internes

Loin derrière, la Russie suit (14%), puissance qui était la première source d’inquiétude dans un sondage précédent et la Corée du Nord (12%).

Toutefois, même face aux menaces chinoises et russes, une majorité d’Américains estime que leurs armées ont les meilleures capacités au monde, loin devant la Chine et la Russie.

Toujours selon le sondage, une majorité de 37% estiment que la majeure partie des forces US devraient être déployé à l’Est du continent asiatique qui a détrôné le Moyen-Orient, relégué en seconde position avec 17% des sondés.

Interrogés sur la guerre en Afghanistan, 59% ont jugé qu’elle a été « un revers en général », sachant qu’ils étaient 50% de cet avis le mois de février dernier. Et ils sont 48% à croire qu’avec la prise du pouvoir par les talibans, ce pays constitue une menace pour les USA.

Autre question aux réponses surprenantes : elle porte sur les principaux types de menaces: à l’évidence, les menaces internes l’emportent désormais. La santé et l’éducation sont jugées primordiales et prioritaires devant la défense.