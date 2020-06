Les Américains ont négocié leur retrait progressif de l’Irak

Évoquant les « progrès significatifs » contre le groupe terroriste Etat islamique (EI), raison de la présence US à la tête d’une coalition internationale, les deux pays ont affirmé dans une déclaration conjointe que « les Etats-Unis continueraient à réduire leurs forces en Irak ».

Les gouvernements américain et irakien n’ont pas précisé l’ampleur ni le calendrier de ce retrait progressif. Washington va aussi « discuter avec le gouvernement irakien du statut des forces restantes », sans rechercher « une présence militaire permanente » – une position en ligne avec la volonté de désengagement du président Donald Trump, qui a promis de « mettre fin aux guerres sans fin ».

Cette déclaration a été faite à l’issue d’un « dialogue stratégique » par visioconférence – en raison du Covid-19 –, visant à ramener de la stabilité dans les relations houleuses entre les deux alliés. Il s’agit d’une mise à jour du « dialogue » de 2008, quand les Etats-Unis avaient établi les conditions de leur départ après avoir envahi l’Irak. Depuis, leurs troupes sont revenues, bien moins nombreuses, contre l’EI.

Plus de deux ans et demi après la « victoire » sur les jihadistes côté irakien, les milliers de soldats américains dans le pays – ils étaient 5 200 en début d’année – étaient à nouveau au cœur des tensions. Le sentiment anti-américain a en effet flambé avec la mort en janvier du général iranien Qassem Soleimani et de son vis-à-vis irakien, Abou Mahdi Al-Mouhandis, tués en compagnie de leur escorte à Bagdad dans un raid ordonné par le président Trump, après la multiplication de tirs de roquettes contre des intérêts américains, imputés par Washington aux forces pro-Iran. Le dernier en date a été signalé mercredi dernier, lorsqu’une roquette est tombée non loin de l’ambassade US qui se trouve dans la «zone verte», secteur le plus écurisé de la capitale irakienne.

Attentat déjoué contre M. al-Kazimi

Sur la scène irakienne, il y a lieu de signaler que le Premier ministre irakien, Moustafa al-Kazimi, a annoncé que les services de sécurité l’avaient informé de la préparation d’un attentat à son encontre. «J’ai reçu des rapports des services de sécurité faisant état d’un projet visant à m’assassiner au cours de ma visite à Mossoul», a déclaré M.al-Kazimi lors d’une allocution télévisée.

La visite en question a eu lieu mercredi 10 juin, lorsque M. al-Kazimi s’est rendu à Mossoul, deuxième plus grande ville du pays et ex-capitale de Daech, pour la première fois depuis sa nomination au poste de Premier ministre. «Je veux dire à certaines forces politiques que je n’ai pas peur», a souligné le chef du gouvernement. Ancien patron des renseignements irakien, âgé de 53 ans, M. al-Kazimi avait été nommé Premier ministre en mai dernier après cinq mois de crise politique. Considéré comme étant proche de Washington, il jouit également de bonnes relations avec Téhéran.