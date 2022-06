Les Américains plus divisés qu’hier : H. Kissinger étrille l’establishment US

« Au début des années 1970, la coopération bipartite aux États-Unis était encore possible et l’intérêt national était un concept significatif et non un sujet de discussion en soi », a expliqué H. Kissinger. Avant de poursuivre que « chaque administration aux États-Unis fait face aujourd’hui à une hostilité persistante de l’opposition bâtie sur des bases différentes ».

Pour l’ancien patron de la diplomatie US auquel Washington doit « l’ouverture réussie sur l’Empire du Milieu », il serait illusoire de « s’attendre à ce que la Chine adopte une stratégie occidentale n’est plus raisonnable », ajoutant qu’« il ne croit pas que la domination mondiale soit un concept chinois », mais il croit que la Chine peut devenir très puissante, et cela n’est « pas dans l’intérêt des Etats-Unis ».

H. Kissinger a précédemment souligné que « les États-Unis sont incapables de faire la différence entre la Chine et la Russie », expliquant que « la situation géopolitique mondiale connaîtra des changements après la fin de la guerre en Ukraine » notant qu’ « il est naturel que les intérêts de la Russie et de la Chine ne soient pas identiques sur tous les problèmes. »

A 99 ans, H. Kissinger ne croit pas que « les États-Unis pourraient provoquer les facteurs qui différencient la Chine et la Russie », mais « les facteurs et les circonstances évolueront selon un processus naturel ».

Chevronné, le diplomate américain, affublé de « sage », a laissé un impact significatif sur certains des événements politiques les plus importants dans les années 1970, puisqu’il a été secrétaire d’État sous les anciens présidents républicains Richard Nixon et Gerald Ford.