Les autorités syriennes veillent sur ses réserves monétaires

Le coup de filet réussi par les sécuritaires syriens a été rapporté par l’agence de presse Times of Al-Sham qui a cité des sources anonymes et publié une photo montrant des paquets de dollars estimés à plus de 50 millions , et un post-it sur lequel est inscrite la date du mardi 9 juin 2020.

Fouad Ali, directeur des opérations de change au sein de la Banque centrale de Syrie, a assuré sur les ondes de Sham FM que son pays était victime de deux guerres, militaire et économique, dirigées par les Etats-Unis. Il a fait référence aux propos tenus par le représentant américain pour la Syrie James Jeffrey et la volonté de Washington d’asphyxier la Syrie en resserrant davantage l’étau des sanctions auxquelles Damas est soumise depuis des décades.

« Ce qui se passe en Syrie est une crise composée qui combine la chute de la livre due aussi au pillage du pétrole, et la mise à feu des champs de blé , pour porter atteinte à l’économie , auquel s’ajoutent les menaces de sanctions par les USA et la campagne menée par ces sites qui haussent le taux de change, incitant les manipulateurs des taux de change à se lancent dans des spéculations pour hausser la demande en dollars », a-t-il expliqué. F. Ali a déploré les tentatives des négociants de monopoliser les produits alimentaires de première nécessité comme le sucre, le riz, le thé et les produits pharmaceutiques, assurant qu’ils seront aussi pourchassés.

À la mi-juin, les sanctions américaines contre la Syrie vont s’intensifier, avec la promulgation de la « loi César », qui vise à « poursuivre les individus, les groupes, les entreprises et les pays qui ont des échanges avec le gouvernement de Damas». Cette loi, prétendument nommée en l’honneur d’un officier de l’armée syrienne qui a fait sortir clandestinement des milliers de photos d’actes de torture imputés à l’armée dans les prisons, est destinée à empêcher les entreprises et les pays d’avoir des relations diplomatiques avec la Syrie et de contribuer à la reconstruction, aux investissements et à la fourniture de pièces détachées pour les secteurs de l’énergie et de l’aviation en Syrie. Les sanctions touchent également la Banque centrale syrienne, en gelant les avoirs des personnes qui transigent avec la Syrie et en invalidant leur visa pour l’Amérique.

Les nouvelles sanctions des USA contre la Syrie n’ont aucune valeur morale puisque l’establishment américain se soucie peu des valeurs humaines et de l’abus de pouvoir. Le respect de l’administration US à sa propre constitution est sérieusement mise en doute au regard de la réaction des forces de sécurité contre les manifestants qui dénoncent la discrimination raciale généralisée et les violences policières à caractère raciste.

Dans les années 1990, les USA ont imposé des sanctions contre l’Irak (pétrole contre nourriture) qui ont tué des centaines de milliers de citoyens irakiens, sans que le régime de Saddam Hussein et son entourage en soient affectés. Dès lors, on peut dire qu’en règle générale, les sanctions américaines affectent principalement la population et non les dirigeants.

A Damas, il y a lieu de souligner que la menace que brandit Washington quant à la pertinence de «la loi Cesar» est minorée. «Elle se retournera contre ses promoteurs», laisse-t-on entendre. Car la Syrie n’est pas à une première salve de sanctions US près. D’autres avaient été déroulées à son encontre depuis des décades. Certes, des perturbations sont à craindre dans un premier temps sur le plan économique. Mais il faut croire que contre le système SWIFT, celui qui valide les transactions commerciales libellées en dollar, le système APEX pourrait servir de bouclier pour le commerce syrien. Que ce soit avec l’Iran, la Russie et la Chine, voire peut-être le Liban voisin qui survit à la pire crise économique qui l’asphyxie depuis l’indépendance, cette formule qui privilégie le recours aux monnaies locales pourrait s’avérer porteur.

En imposant de nouvelles sanctions étouffantes à la Syrie, les USA aident le Levant à sortir de la sphère d’influence et de la présence américaines. Le basculement vers l’Est relève dès lors de l’impératif stratégique… Voilà pourquoi les sanctions se retourneront contre leurs promoteurs.