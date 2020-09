Les avocats algériens en colère 

L’Union nationale des ordres des avocats (Unoa) annonce qu’elle se joindra à la grève nationale, mercredi et jeudi. Le mouvement a débuté dimanche, par un sit-in de plusieurs dizaines d’avocats à la cour d’Alger. Élément déclencheur de cette grève : une altercation la semaine dernière à la cour d’Alger entre le bâtonnier de l’ordre des avocats de la capitale et un juge qui a refusé de reporter des plaidoiries comme la défense le souhaitait. Le juge a fait fi des us en ordonnant l’arrestation du bâtonnier.