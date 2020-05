Pareille certification qui fait passer au second plan l’agréage local démontre sans ambages que les masques produits au Maroc et commercialisés à 0,8 DH répondent aux normes et protègent contre la propagation du Covid-19.

Il va sans dire que pareille certification ouvrira grandes les portes d’accès à des débouchés aussi porteurs que le marché français. Plus, un tel sésame intervient alors que le Maroc vient d’autoriser l’export des masques en tissu importé à hauteur de 50%. Un peu plus d’une dizaine d’entreprises spécialisées dans le textile avaient été sélectionnées, rappelle-t-on, pour la fabrication de ces masques “grand public”. Au prix d’une réadaptation de leur outil de production qui s’avère déjà porteuse…