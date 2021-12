Les chasseurs-bombardiers israéliens aveuglés depuis la Syrie: L’œuvre de Moscou ?

Les Israéliens ont vite compris que le dysfonctionnement technique n’a affecté que les avions survolant le centre d’Israël. Et s’accordent à dire que seules les armes russes sont capables d’une telle opération, alors que, selon divers rapports, elles pourraient avoir été fournies à l’armée syrienne.

Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Ce sont les systèmes embarqués des chasseurs F-15 et F-16 de l’armée de l’air israélienne qui ont été altérés à distance affectant les systèmes de positionnement global. On assure côté israélien que contrairement à la plupart des cas similaires auxquels ses forces étaient déjà habituées, cette fois-ci, les changements étaient associés à une surestimation artificielle de l’altitude de vol de l’avion. En conséquence, l’un des chasseurs a failli s’écraser, et les vols de tous les chasseurs ont été arrêtés.

Actuellement, tous les vols d’entraînement des chasseurs de l’Armée de l’air israélienne restent cloués au sol. En effet, lors de manœuvres à basse altitude, le pilote peut facilement s’écraser contre une montagne ou heurter le sol – les systèmes d’alerte d’urgence ne fonctionnent pas non plus.

Les opérations militaires israéliennes sont également menacées car les systèmes de guidage des missiles de croisière sont perturbés.

La Russie a invité, à plusieurs fois, Israël à mettre un terme à ses raids contre la Syrie, sans pour autant arriver à l’en dissuader. La meilleure parade trouvée, sans entrer en confrontation directe avec l’armée israélienne, est-elle liée aux dispositifs de guerre électronique qui se joignent aux missiles de défense anti-aérienne qui équipent l’armée syrienne ? La question mérite d’être posée…