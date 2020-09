Les Chinois n’hésitent plus à montrer leurs muscles 

Des tirs de missiles, des flammes et des soldats chinois qui courent, bondissent et esquivent les obstacles sur fond de chants patriotiques. « Si la guerre éclate, nous sommes prêts », affirme le nouveau clip de l’Armée populaire de libération, qui est clairement une réponse à ce que Pékin qualifie de « provocation ».

Recent PLA videos, which displayed its capability and determination to win a war, come amid growing external military pressure. Analysts said they are catering to the domestic audience, and in no way show that China is looking to start a war. https://t.co/Ko7nNcVVVR pic.twitter.com/35AeySdcta

— Global Times (@globaltimesnews) September 23, 2020