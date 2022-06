Les colons israéliens s’attaquent aux églises : Une provocation de plus bénie par Tel-Aviv !

Le Comité présidentiel suprême pour les affaires des églises en Palestine a publié une déclaration dénonçant « les attaques répétées contre le site et l’église, les incursions fréquentes, l’exhumation des tombes des morts et le jet d’ordures dans le jardin de l’église, en plus des menaces de mort à l’encontre de l’agent de sécurité ». Et le comité d’ajouter que « ces attaques s’inscrivent dans le prolongement de l’approche israélienne visant à persécuter les églises à Jérusalem occupée et à saisir leurs biens ».

Le comité a souligné que « les attaques contre les lieux de culte islamiques et chrétiens sont pratiquées d’une manière systématique et organisée, ce qui se manifeste clairement et clairement dans les incursions quotidiennes d’extrémistes dans la sainte mosquée Al-Aqsa, qui visent à réaliser les ambitions de contrôler la ville sainte et de la vider de ses habitants autochtones ».

Et de poursuivre : « L’incapacité des autorités d’occupation à capturer les colons par la police israélienne et à les poursuivre, témoigne de leur complicité et qu’elles assurent la protection des colons. Il en découle à une escalade des attaques contre les lieux saints islamiques et chrétiens et la violation de leur sainteté, ce qui constitue un feu vert pour que les colons continuent leur orgie. »

Le mouvement Hamas a dénoncé l’attaque des colons sionistes contre l’église et leurs menaces de mort contre ses gardes. Il a précisé que « ce comportement barbare reflète l’approche et l’esprit de haine pratiqués par l’occupation contre les religions, contre nos sacro-saints islamiques et chrétiens, ce qui devrait pousser toutes les parties internationales à condamner ce crime odieux, auquel notre peuple palestinien devra faire face par son unité, afin de protéger les lieux saints et de défendre la liberté de culte et de croyance ».

Dans le même contexte, Ramzi Khoury, président du comité présidentiel et membre du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), a appelé tous les médias à dévoiler ces pratiques d’occupation.

Il a appelé le peuple palestinien, en particulier les habitants d’al-Qods, à s’unir et à affronter les attaques contre des églises et leurs biens, ainsi que les incursions répétées dans l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa.