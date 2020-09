Les commandes de la Santé sous la loupe des parlementaires, mais pas que...

Le département de la Santé avait en effet bénéficié d’une autorisation spéciale pour conclure des marchés sans passer par la traditionnelle procédure d’appels d’offres. Une parenthèse que le gouvernement El Othmani a fermée, lors de sa réunion du 30 août. L’Exécutif a décidé d’abroger le décret n°2.20.270, publié au Bulletin officiel du 16 mars.

A la réunion du 17 septembre à la Chambre des représentants, K. Aït Taleb devra éclairer les élus sur les questions liées aux marchés qui ont soulevé bien des interrogations en leur temps. Et également répondre aux questions des députés sur l’évolution de la situation épidémiologique.

En attendant, le ministre de la Santé a intenté une action en justice contre la blogueuse Mayssa Salama Naji, dite «MSN», à cause d’une vidéo publiée sur sa page Facebook. Selon des médias, K. Ait Taleb a porté plainte directement auprès du procureur du roi près le tribunal de première instance de Rabat, pour «insulte» et «diffamation».

«MSN» avait reproché au ministre de manquer de transparence dans la gestion des deniers publics et de manipuler certains accords que le département avait scellés durant la pandémie du nouveau coronavirus.

Elle l’a également taxé d’exploiter sa position pour promouvoir certaines personnes proches de lui, en plus de l’accuser d’entraver la production des respirateurs artificiels de fabrication marocaine. Selon elle, K. Ait Taleb devrait ainsi rendre des comptes.

La blogueuse a choisi de réagir à la plainte déposée à son encontre, via sa page Facebook. Selon elle et «depuis le mois d’avril», le ministre de la Santé «est questionné sur sa mauvaise gestion» par «les sites Le Desk et Goud, les parlementaires et les citoyens». Elle se demande ainsi pourquoi elle fait l’objet de poursuites, tout en appelant le ministre à donner des réponses «aux 30 millions de Marocains».