Les conseillers du PJD contre la normalisation avec Israël 

Dans une allocution Abdelilah Hallouti, secrétaire général de l’UNTM, le bras syndical du PJD, a réitéré le rejet du groupe des islamistes de «toutes les formes de normalisation avec l’occupation sioniste».

Le chef de l’Union national du travail au Maroc a affirmé le «droit de toutes les composantes et sensibilités du peuple marocain à exprimer par toutes les formes ses positions en faveur des droits légitimes du peuple palestinien, et sans recourir à l’interdiction et aux restrictions». Une allusion, sans doute, aux sit-in interdits, en début de semaine, par les autorités de la capitale.

D’autres groupes parlementaires ont préféré commenter la reconnaissance des Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, la qualifiant de «victoire» et faire l’impasse sur la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.